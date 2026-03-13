元朗公路4车相撞包括两巴士 21人轻伤 交通大挤塞车龙逾6公里

元朗公路往屯门方向近博爱医院，今日（3月13日）晚上近7时发生4车相撞意外，依次为一部货车，两部巴士及一部私家车。车祸造成21名男女受轻伤（23至80岁），包括其中一名49岁巴士男车长、33岁私家车男司机、68岁货车男司机，及6男12女巴士乘客。警方消防赶至救援，并在地面铺上黄绿色地毡，协助分流伤者。

九巴：即时暂停涉事车长职务

各伤者分送屯门医院、天水围医院及博爱医院。目前车祸原因仍在调查，各司机均通过酒精测试，初步相信前方货车及巴士因应交通情况收慢，尾随的巴士及私家车收掣不及，最终酿成连环相撞。

车祸期间，现场一段元朗公路部份行车线封闭，通往十八乡交汇处的支路亦封闭，交通非常挤塞，截至晚上8时15分车龙超过6公里，龙尾延至米埔新村。

九巴表示，涉事两部巴士分别为276B线及269B线，最新资料显示，两辆巴士合共18名乘客及1名车长受轻伤。九巴已即时暂停涉事车长驾驶职务及派员慰问伤者，并会调查事发原因。