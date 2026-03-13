单车百万行2026｜青衣一带干道周日凌晨1时起封路 涉多条往机场道路
单车百万行2026将于星期日（15日）早上7时，在青沙公路、南湾隧道、汀九桥及昂船洲大桥举行，警方新界南总区行动部高级督察杨慧娴表示，预计会有约4000名单车手参与单车百万行，新界南冲锋队、新界南交通部、葵青警区及荃湾警区人员将会实施人流管制措施及特别交通安排。
新界南交通部高级督察张浩炜表示，当日凌晨1时将逐步开始封路，范围包括青朗公路汀九桥往九龙方向，及青沙公路介乎荔枝角及青屿干线来回方向。封路范围包括多条前往机场方向道路，警方呼吁封路期间驾驶者保持忍让，并预留额外行车时间。
料周日早上11时起陆续解封
封路位置包括：
- 青朗公路近大榄隧道出口（九龙方向）；
- 屯门公路（九龙方向）往汀九桥支路；
- 青屿干线青马大桥（九龙方向）往青沙公路行车线；
- 青衣路近蓝澄湾二号回旋处往青沙公路支路；
- 货柜码头南路近八号回旋处往青沙公路（沙田方向）支路；
- 货柜码头南路近七号回旋处往青沙公路（机场方向）支路；
- 尖山隧道出口往青衣及机场方向一段青沙公路；
- 西九龙公路往青沙公路（机场方向）支路。
第一阶段解封预计在早上约11时，包括青朗公路汀九桥及近青衣西北交汇处往九龙方向；而第二阶段解封预计在下午约1时，届时青沙公路介乎荔枝角及青屿干线来回方向，及其他相关支路。实际解封时间视乎比赛及清理赛道进度。
另外，当日香港专业教育学院青衣分校亦会举行单车嘉年华，青衣分区行动支援小队高级督察陈家铭提到，主办单位当日并不会在会场附近提供任何泊车位，呼吁参加者应该尽量使用公共交通工具或大会接驳巴士前往活动地点，并呼吁市民需要跟从现场警务人员或工作人员指示。
接驳巴士由活动当日早上6时30分至9时15分，由葵芳站C出口、荃湾西站D出口及青衣站A1出口，开往青康路近美景花园外落车点。至于离场接驳巴士将由当日早上8时至中午12时30分，由香港资讯科技学院前往葵芳站C出口、荃湾西站D出口以及青衣站A1出口。
单车嘉年华封路范围：
- 美景花园外一段青康路：北行慢线周六晚上8时至周日下午1时封闭
- 介乎青衣路与香港专业教育学院一段细山路：北行线将于活动当日上午1时至上午10时30分封闭；南行线将改为单线双程行车；
- 青富苑外一段青衣路：东行线将于活动当日上午1时至下午1时封闭
上述封路范围涉及明翘汇、青富苑及美景花园3个屋苑，主办单位向住户派发识别通行证，警方会于青衣路与青康路回旋处附近设置检查点，只有持有相关识别通行证人士，才可以驾驶车辆进入封路范围。
