上水货车撼泥头车 司机一度被困

今（13日）午1时许，一辆货车沿宝石湖路行驶，至彩园路交界时猛撼前面泥头车车尾，货车车头损毁严重，司机一度被困，他负伤致电报警，由救护车送院治理，警方正调查意外原因。

货车猛撼泥头车车尾。fb：车cam L（香港群组）

现场交通一度挤塞。fb：北区之友

因交通意外，宝石湖路(往文锦渡方向)近彩园路的全线现已封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路，同时，宝⽯湖路和彩园路交界的部份⾏⾞线现已封闭。驾驶⼈⼠只可使⽤余下⾏⾞线⾏⾞，现时上址交通繁忙。