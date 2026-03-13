新田公路私家车逆线狂飙 拖百米「火龙」险撞对头车
更新时间：08:06 2026-03-13 HKT
发布时间：08:06 2026-03-13 HKT
发布时间：08:06 2026-03-13 HKT
新田公路昨晚（12日）上演惊险一幕。社交平台流传两段「车cam」片段，显示一辆私家车于深夜时分，在繁忙的往上水方向行道上逆线行驶，其车尾更是不断喷出剧烈火花，犹如一条在黑夜中穿梭的「火龙」。多名司机见状急忙扭軚闪避，险些与该车迎头相撞。
逆线迎面驶至 片主急扭軚死里逃生
根据流传的片段显示，事发于昨晚约11时。当时「车cam」片主的车辆正沿新田公路向上水方向行驶，当途经文天祥公园附近时，惊见一辆私家车竟在快线逆线迎面冲至。
从「前cam」画面可见，逆线车辆速度不慢，片主反应迅速，立即向左扭軚切入中线避开。两车交汇时距离极近，可谓与死神擦身而过。当时已能目测该逆线私家车底部不断有火花冒出。
车尾狂喷火花 网民惊呼：好似拖住条火龙
另一段「后cam」片段则更加骇人。该私家车掠过片主后继续高速逆行，车尾拖出一条长长的火花带，在漆黑的公路上显得格外刺眼。有网民形容火花量极大，「好似拖住条火龙行咁」。
当时公路上仍有其他车辆行驶，不少司机被突如其来的逆线车吓得纷纷变线。片段随后结束，暂未清楚该车最终去向，以及其逆线行驶及喷火的原因。网民纷纷谴责涉事司机行为疯狂，形容其为「公路炸弹」，若不幸发生对头相撞，后果不堪设想。
最Hit
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
2026-03-12 09:33 HKT