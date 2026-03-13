Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新田公路私家车逆线狂飙 拖百米「火龙」险撞对头车

突发
更新时间：08:06 2026-03-13 HKT
发布时间：08:06 2026-03-13 HKT

新田公路昨晚（12日）上演惊险一幕。社交平台流传两段「车cam」片段，显示一辆私家车于深夜时分，在繁忙的往上水方向行道上逆线行驶，其车尾更是不断喷出剧烈火花，犹如一条在黑夜中穿梭的「火龙」。多名司机见状急忙扭軚闪避，险些与该车迎头相撞。

逆线迎面驶至 片主急扭軚死里逃生

根据流传的片段显示，事发于昨晚约11时。当时「车cam」片主的车辆正沿新田公路向上水方向行驶，当途经文天祥公园附近时，惊见一辆私家车竟在快线逆线迎面冲至。

从「前cam」画面可见，逆线车辆速度不慢，片主反应迅速，立即向左扭軚切入中线避开。两车交汇时距离极近，可谓与死神擦身而过。当时已能目测该逆线私家车底部不断有火花冒出。

车尾狂喷火花 网民惊呼：好似拖住条火龙

另一段「后cam」片段则更加骇人。该私家车掠过片主后继续高速逆行，车尾拖出一条长长的火花带，在漆黑的公路上显得格外刺眼。有网民形容火花量极大，「好似拖住条火龙行咁」。

当时公路上仍有其他车辆行驶，不少司机被突如其来的逆线车吓得纷纷变线。片段随后结束，暂未清楚该车最终去向，以及其逆线行驶及喷火的原因。网民纷纷谴责涉事司机行为疯狂，形容其为「公路炸弹」，若不幸发生对头相撞，后果不堪设想。

 

