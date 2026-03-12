海关中英街打击冒牌货 检$290万私烟手袋等物品 拘46岁女售货员

香港海关昨日（11日）在沙头角中英街采取特别执法行动，打击售卖冒牌物品活动，共检获约1700件怀疑冒牌物品及约45万支怀疑私烟，估计市值约290万元，怀疑私烟的应课税值约150万元，并拘捕一人。



海关早前于沙头角中英街进行反冒牌物品活动，发现一间零售店铺售卖怀疑冒牌物品。经调查后，海关人员昨日采取执法行动，突击搜查该店铺及店铺内一个隐藏的贮存仓库，检获该批怀疑冒牌物品，包括香水、美容产品、手袋和该批怀疑私烟。行动中，海关拘捕一名46岁女售货员。案件仍在调查中。

海关会继续在沙头角中英街加强巡查和执法，严厉打击各类冒牌及私烟活动。

检获的部分怀疑冒牌物品及怀疑私烟。政府新闻处图片

涉案的零售店铺。政府新闻处图片