青马大桥逾10车相撞酿11伤 46岁私家车司机涉停牌期间驾驶被捕
更新时间：17:28 2026-03-12 HKT
今日（12日）早上8时31分，警方接报指青衣青马大桥往机场方向、近马湾对开发生车祸，涉及超过10架车辆连环相撞；其中一辆七人车翻侧，另有车辆冒出黑烟。据报有2人被困于车上，救援人员赶往现场救援，发现共有11名伤者，幸全部人轻伤，其后分别将伤者送院治理。
现场一片混乱，所见多部车辆严重损毁，有车轮飞脱，碎片散落一地。其中一辆七人车翻侧，亦有私家车被撞至打「白鸽转」掉头。
警方调查后，相信所有车辆当时沿青屿干线往机场方向行驶，其间有两辆私家车因应交通情况收慢，其余8辆车辆收掣不及连环向前撞。所有伤者全部清醒送往北大屿山医院治理，其中一名46岁姓李男私家车司机涉嫌「在取消驾驶资格期间驾驶」被捕，现正被扣留调查。
事故期间，运输署宣布，青屿干线青马大桥往机场方向的部分行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车，交通繁忙。
另外，港铁表示，因青马大桥附近的交通意外，港铁正加强机场快线及东涌线服务，东涌线维持繁忙时间列车班次，以便利乘客出行。
