巴西龟疑遭滚水渌全身兼尾巴骨折 传施虐者为8岁男童 警列虐畜

一只红耳龟疑遭一名就读小学三年级的8岁男童以滚水渌脚，导致出现水泡和脱皮，尾巴亦骨折，最终爱协认为龟龟伤势严重需要安乐死。义工认为龟龟被虐待，承受极大痛楚，希望施虐者可以承受法律责任，不要让悲剧不断重演。警方指案件列「残酷对待动物」，交由将军澳警区动物罪案警察专队跟进，暂未有人被捕。

动物机构「Turtle Advocacy Hong Kong 弃龟庇护所」于3月1日接获求助，求助人指其就读小学三年班的弟弟不听劝喻，把滚水倒落红耳龟（又名巴西龟）的肢体及皮肤上，导致所有指甲掉落，前肢甩皮、眼部和皮肤亦有灼伤痕迹。

由于求助人的家人不肯负担医药费，义工只好将龟龟接走并带到诊所接受治疗，惟兽医经检查后，发现龟龟的尾巴骨折，或严重影响排泄功能，估计是人为造成，加上皮肤多处有被渌伤的情况，情况不太乐观。直到3月4日，龟龟情况急转直下，义工只好报警求助，爱协督察亦接走龟龟，但最终龟龟因处于弥留状态，不断抽搐，爱协决定将龟龟安乐死。

根据义工上载与求助人对话的截图所见，全以简体字书写，内容提到其就读小学三年级的弟弟在一星期前检来一只巴西龟回家，但2月28日求助人发现龟龟尾部红肿，前肢都有甩皮情况，而家人不肯承担医疗费用，「他们也不管，要不然弟弟那么弄就骂他了，现在也只是说两句，拿回来的时间没想过会这样吧」。

机构义工认为龟龟承受极大痛楚，希望施虐者可以承受法律责任，不要让悲剧不断重演，惟施虐者疑为一名小学三年级学生，纵使报警，可能只会得到口头劝喻，没有阻吓作用。他希望香港不要对动物虐待案宽容，否则会让很多悲剧不断重演。

警方回复《星岛头条》查询时表示，于3月4日接获一名动物义工报案，表示在3月初接收了一只怀疑被不恰当对待而受伤的龟，案件列「残酷对待动物」，交由将军澳警区动物罪案警察专队跟进，暂未有人被捕。消息者，施虐者为8岁男童。

