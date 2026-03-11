Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跑马地司徒拔道山坡惊现二战英军手榴弹 EOD到场引爆一度封路

突发
港岛东半山惊现手榴弹。今日（11日）下午1时40分，警方接获报案，指在司徒拔道43A号威利阁对开山坡上，发现一枚手榴弹。警方到场封锁案发地点50米半径范围，「拆弹专家」爆炸品处理课（EOD）亦奉召到场处理。

现场消息称，涉事的是一个战时手榴弹，如柠檬般大小，经人员检查后确认为一枚英国36M型手榴弹，属于第二次世界大战期间英国驻军遗留的未爆手榴弹，长约9厘米。人员随即封闭司徒拔道介乎司徒拔道至甘道一带，并将封锁范围扩展至100米，并于下午2时55分进行引爆。事故中无人受伤，亦毋须疏散。

手榴弹引爆后，少量杂物碎片随气流散落在山坡对开地上，爆炸品处理课事后进行检查，证实现场安全，随即将现场解封。

受事故影响期间，运输署一度宣布司徒拔道来回方向近威利阁的全线需要封闭，其后指现场实施单线双程行车。

