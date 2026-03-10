外佣趁假期为同乡按摩修甲揾外快 入境处拘14黑工6雇主

入境处于3月8至10日(今日)一连三日在全港各区展开代号「剑鱼」反非法劳工行动。行动中人员共搜查19个目标地点，包括餐厅、零售店舖、护老院、宾馆、工商大厦单位及公众地方等，共拘捕20名人士，包括14名怀疑非法劳工或逾期逗留人士，以及6名怀疑聘用非法劳工或涉案的香港居民。14名黑工趁放假日，到中区行人天桥、隧道或楼上单位赚外快，当中有9人从事按摩、2人修甲，其余3人从事酒楼或厨房工作。

入境处高级入境事务主任(外佣专责调查)傅哲浩讲述案情时表示，被捕的14名非法劳工或逾期逗留人士，分别是1男13女，大部分是印尼或菲律宾籍，年龄介乎28至50岁。当中包括11名外籍家庭佣工、1名逾期逗留的前外籍家庭佣工、1名以访客身份逗留在港人士、1名持有不允许雇佣工作担保书（行街纸）人士。而其余6名香港居民分别为1男5女，年龄介乎30至60岁。他们都是涉案公司的东主以及负责人等。14名黑工，当中有9人从事按摩、2人修甲，其余3人从事酒楼或厨房工作。

是次行动中，调查人员在周日突击巡查中区多条行人天桥及隧道等公众地方，以打击外佣在假日违反逗留条件情况， 行动中拘捕了3名违反逗留条件的现职外佣及访客，他们分别为1男2女，全部均是菲律宾籍，年龄介乎38至46岁，当中1人从事按摩，2人提供修甲服务。人员在现场搜获大量证物，包括按摩枪、按摩精油、修甲，以及相关美容产品。

调查所得，被捕外佣为赚取外快，在其休息日隐瞒雇主到中区行人天桥、隧道等公众地方，用纸皮或帐幕临时建造简陋的摊档，以低价作招徕，自备美容工具，为同乡提供按摩及修甲等美容服务，每次收费约港币50元。

而今次行动中其余被捕的非法劳工，涉嫌在酒楼及餐厅从事洗碗及厨房杂工等工作，及商住大厦从事按摩工作。入境处会积极继续跟进相关调查工作，不排除有更多人被捕及被检控。

傅哲浩提醒各位雇主及外佣，根据外佣标准雇佣合约规定，外佣只可以按照合约附录《住宿及家务安排》为雇主料理家务。合约亦清楚列明，外佣不可以受雇于任何其他人士从事其他职务，开办或参与任何业务；雇主亦不可以安排或要求外佣受雇于其他人士从事任何其他工作，否则有可能要负上刑责。入境处亦会继续与相关国家领事馆合作，举办讲座，提醒外佣守法重要性。

入境处重申，入境处对非法劳工活动是零容忍。非法劳工固然要面对刑事责任，而聘用不可合法受雇人士的行为，同样属于严重罪行。政府于2021年修订《入境条例》，增加了对雇主雇用非法劳工的刑罚。最高刑罚由原来罚款35万元及监禁3年，大幅提高至罚款50万元及监禁10年，以反映有关罪行的严重性。

而有关公司的董事、经理、秘书、合伙人等，亦可能需负上刑事责任。雇主请人时，必须要查看求职者有效身份证明文件，采取一切切实可行步骤，去确保求职者合法受雇。除查阅雇员身份证外，雇主亦有责任向雇员作出查询，有怀疑就须作出举报。

另外，任何人违反对他有效的逗留条件，可被检控，一经定罪，最高刑罚为罚款5万元及监禁2年。协助及教唆者同罪。另外，根据《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务。违者一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁3年。

市民如果想举报有关非法劳工的活动，可使用举报非法劳工专线3861 5000、传真、电邮或利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处作出举报。