Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕

突发
更新时间：11:38 2026-03-10 HKT
发布时间：11:38 2026-03-10 HKT

无线电视节目《东张西望》昨晚（9日）报道一名男子在交友软件结识一名姓陈女子（化名），交谈期间他声称自己育有一名14岁儿子，更表示曾拍摄儿子的性器官及性侵犯儿子，并且向陈女发送儿子的裸照，邀请女方与自己及儿子进行「三人行性游戏」。消息称，警方已拘捕涉案的59岁姓黄男子，但发现被捕人并没有未成年子女，有关内容只是虚构，实情是他在网上下载两张不明儿童的裸露照片传给女事主，涉嫌发布儿童色情物品。

相关新闻：东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿 网上发儿下体照引女「三人行」 梁敏巧闹市狂奔追淫狼

事件被揭发后惹起大众关注，内情进一步曝光。消息称，黄男与妻子育有两名分别26岁及28岁的儿子及女儿，4人同住大埔住所超过20年。2025年12月初，报案人陈小姐透过交友软件「Heymandi」认识黄男，两人其后转到通讯软件「Telegram」继续联络。双方对话期间，黄男向陈小姐声称自己有一名14岁的儿子，并询问对方有否兴趣观看其儿子的裸照。

陈小姐其后收到黄男传来两张显露一名儿童私密部位及臀部的照片。陈小姐担心该儿童的安危，于是继续与黄男聊天，并相约对方于上月12日在旺角区见面。当日黄男独自到达相约地点，陈小姐确认黄男身份后将其截停及报案。黄男于警方到场前尝试离开，最终警员在旺角黑布街与豉油街交界截停黄男，并将其拘捕。

消息又指，黄男承认于2025年12月初，在住所内上网下载两张不明儿童的裸露照片，并将其传给陈小姐以增加性兴奋。黄男曾拒绝警方检验自己的手提电话，警方其后在其住所内检取其一部手提电脑作证物，亦确认黄男的子女均为成人。案件列作「发布儿童色情物品」，交由大埔警区刑事调查队跟进。 

警方回复《星岛头条》查询表示，早前接获报案，指一名男子向一名女子传送怀疑儿童不雅照片。警方于2月12日拘捕一名59岁男子，他涉嫌发布儿童色情物品，已获准保释候查，须于3月中旬向警方报到。警方经调查后，该涉案男子没有未成年子女，案件已交由大埔警区刑事调查队跟进。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
3小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
18小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
21小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
5小时前