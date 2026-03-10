东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕

无线电视节目《东张西望》昨晚（9日）报道一名男子在交友软件结识一名姓陈女子（化名），交谈期间他声称自己育有一名14岁儿子，更表示曾拍摄儿子的性器官及性侵犯儿子，并且向陈女发送儿子的裸照，邀请女方与自己及儿子进行「三人行性游戏」。消息称，警方已拘捕涉案的59岁姓黄男子，但发现被捕人并没有未成年子女，有关内容只是虚构，实情是他在网上下载两张不明儿童的裸露照片传给女事主，涉嫌发布儿童色情物品。

事件被揭发后惹起大众关注，内情进一步曝光。消息称，黄男与妻子育有两名分别26岁及28岁的儿子及女儿，4人同住大埔住所超过20年。2025年12月初，报案人陈小姐透过交友软件「Heymandi」认识黄男，两人其后转到通讯软件「Telegram」继续联络。双方对话期间，黄男向陈小姐声称自己有一名14岁的儿子，并询问对方有否兴趣观看其儿子的裸照。

陈小姐其后收到黄男传来两张显露一名儿童私密部位及臀部的照片。陈小姐担心该儿童的安危，于是继续与黄男聊天，并相约对方于上月12日在旺角区见面。当日黄男独自到达相约地点，陈小姐确认黄男身份后将其截停及报案。黄男于警方到场前尝试离开，最终警员在旺角黑布街与豉油街交界截停黄男，并将其拘捕。

消息又指，黄男承认于2025年12月初，在住所内上网下载两张不明儿童的裸露照片，并将其传给陈小姐以增加性兴奋。黄男曾拒绝警方检验自己的手提电话，警方其后在其住所内检取其一部手提电脑作证物，亦确认黄男的子女均为成人。案件列作「发布儿童色情物品」，交由大埔警区刑事调查队跟进。

警方回复《星岛头条》查询表示，早前接获报案，指一名男子向一名女子传送怀疑儿童不雅照片。警方于2月12日拘捕一名59岁男子，他涉嫌发布儿童色情物品，已获准保释候查，须于3月中旬向警方报到。警方经调查后，该涉案男子没有未成年子女，案件已交由大埔警区刑事调查队跟进。