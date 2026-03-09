Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大湾区青少年人工智能及网络安全挑战赛 培育三地青年成未来创科领袖

突发
更新时间：21:54 2026-03-09 HKT
发布时间：21:54 2026-03-09 HKT

由香港警务处网络安全及科技罪案调查科，联同澳门司法警察局及教育及青年发展局联合主办的「大湾区青少年人工智能及网络安全挑战赛2025」决赛暨颁奖礼，今日（9日）在香港举行，比赛旨在鼓励大湾区青年紧贴科技步伐，提升网络安全防范意识，并透过交流为未来构建安全稳健的数码环境培育人才。

香港警务处助理处长（刑事）钟咏敏在致辞时指出，科技发展在推动进步的同时，亦带来网上陷阱等风险，是次比赛正好双管齐下，同时培育学生的「数字能力」与「数字素养」。她亦赞扬同学灵活运用AI技术解决生活难题，期望同学继续努力学习，将来进一步展现才华。

是次挑战赛吸引粤港澳三地共1100名学生报名，经初赛甄选后，52名香港、46名澳门及22名内地学生脱颖而出，齐集香港参与三日两夜的「人工智能训练营」及决赛。120名精英学生经随机抽签组成跨地区队伍，接受人工智能、网络安全及团队沟通等全方位培训。

今年赛事特别著重创新与实践结合，题目加入丰富商业元素，鼓励学生跳出框架，从实际应用和商业价值角度构思并制作实用的参赛模型。为进一步考验学生的综合能力，今届首创「Market Fair市集展示」作为准决赛形式。各队伍化身青年创业家，在香港资讯科技学院礼堂设立摊位，向现场超过100位担任「投资者」及「用家」的评审，进行现场创业推介及产品推广。新环节让学生真正体验科技项目由初步构思到商业化落地的全过程，全面考验技术实力、表达技巧与市场触觉。

决赛最终由来自天水围循道卫理中学、天主教普照中学及化地玛圣母女子学校的学生队伍凭借出色表现勇夺全场总冠军。随后，钟咏敏联同澳门司警局资讯及电讯协调厅厅长陈思晶及澳门教青局非高等教育厅厅长蔡敏芝等主礼嘉宾，向各队颁发总冠、亚、季军，以及「最具社会贡献奖」、「最佳合作奖」与「最积极参与团体奖」，表扬学生在创新思维及团队协作上的杰出表现。

为延续创科热情，大会甄选出30名优秀学生，参与于3月14日至16日在广州举行、由中国移动（国际）有限公司支持的创科交流团。学生将深入走访广州科创基地，亲身感受智慧城市与国家先进科技的发展。是次比赛为大湾区青少年提供优质交流平台，不仅提升新一代网络素养，更为他们应对未来数码挑战及投身科研发展奠定坚实基础。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
8小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
13小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
7小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
7小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
5小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
10小时前
再有街坊酒楼结业！蓝田豪宴逾十年光景告终 网民慨叹「年轻人不饮茶」
再有街坊酒楼结业！蓝田豪宴逾十年光景告终 网民慨叹「年轻人不饮茶」
饮食
7小时前
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 援交诈骗「最大苦主」曝光 案情超离谱 退休翁中伏遭榨干 $150万换一场空
提防骗子
7小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
10小时前