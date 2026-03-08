Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环劫案｜警再拘两人累计5人落网 包括17岁青年 明天提堂

更新时间：20:38 2026-03-08 HKT
发布时间：20:38 2026-03-08 HKT

上环上周五发生抢劫案，两名男子带同共值约1000万港元的外币（美金及人民币）到找换店兑换港币，途经港铁上环站时被两名持刀匪徒行劫。警方经调查后拘捕3名男子，包括两名贼匪及同党。至今日（8日），警方表示昨日（7日）再拘捕一名23岁本地男子及一名17岁本地青年，累计5人落网。5人已被暂控合共一项「串谋行劫」罪，案件将于明日（9日）上午在东区裁判法院提堂。

相关新闻：上环找换店职员遭四贼抢劫　两人被捕

事件发生于上周五（3月6日），有组织罪案及三合会调查科人员接获线报，指有犯罪集团怀疑计划行劫，经深入调查后，遂于上环采取行动。两名有亲戚关系的51岁澳门男子及59岁本地男子，当日早上于鿋利街一找换店将总值约1000万港元的外币兑换为港币，其后于港铁上环站被两名本地男子各手持一把长约40厘米的厨刀行劫。

在场埋伏的探员将两名贼匪制服，其后于德辅道中截查一辆怀疑涉案私家车，并拘捕车上的一名本地男子。3人年龄介乎19至31岁，均以涉嫌「串谋行劫」被警方拘捕，案件由有组织罪案及三合会调查科继续跟进。

经进一步调查，警方昨日（7日）凌晨及下午在大屿山北及牛头角以涉嫌「串谋行劫」拘捕多一名23岁本地男子及一名17岁本地青年。被捕的5人已被暂控合共一项「串谋行劫」罪，案件将于明日上午在东区裁判法院提堂。

