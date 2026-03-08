Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣保罗书院175周年校庆 办步行筹款推动AI教学 周一鸣曾钰成主礼

更新时间：11:18 2026-03-08 HKT
发布时间：11:18 2026-03-08 HKT

圣保罗书院庆祝175周年校庆，于今日（8日）早上在添马公园举行「保罗人-乐前行」步行筹款活动，寓意以脚步谱写175周年，同时为推动校内AI 教学筹募经费。该校两位旧生包括警务处处长周一鸣（1990届），以及立法会前主席曾钰成（1963届）亲身出席主持开幕礼。

活动首次由圣保罗书院同学会统筹，联同圣保罗书院基金会及中、小学家长教师会等组成筹委会合办。步行筹款队伍由添马公园出发，途经约两公里至中山纪念公园；起点与终点均设有嘉年华，沿途更设置43个特色摊位。警务处处长周一鸣及立法会前主席曾钰成以旧生身份，在场带领校友与在校学生一同高呼「Dem Cheers」，象征薪火相传。活动中机械人亦亮相，以创新科技陪伴参加者起步，为传统与未来的融合增添亮点。

其他出席嘉宾还包括环境及生态局副秘书长余健强、食物环境衞生署署长吴文杰、劳工处副处长冯浩贤、行政会议成员任志刚、前民政事务局局长曾德成、香港旅游发展局前总干事程鼎一、海洋公园行政总裁黄嗣辉，以及香港中文大学医学院副院长胡志远等。

