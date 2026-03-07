元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻

元朗凤翔路誉88夫斩妻后堕楼伦常惨剧，其中丈夫堕楼后昏迷情况危殆。消息指，案中男事主姓麦(31岁)为餐厅东主，在元朗开设餐厅超过十年，生意一向不俗，与同龄姓邓妻子、母亲及两个分别2岁及5岁子女，以及外佣，一家六口同住上址1楼单位。惟近半个月，麦男透露感到工作压力，以致情绪不稳。

今（7日）早上9时许，单位内剩下两夫妇，两人并无任何言语冲突，突然麦男情绪激动，胡言乱语，冲入厨房取出两把生果刀挥舞，声称想斩人。麦妻上前夺刀不果，割伤左手手背及右手中指。麦男随即反锁自己在睡房内。

麦妻受惊立即落楼通知同住的母亲及报警，当麦母赶返寓所时，赫见麦男从一楼住所跳落地下，倒卧凤基路。麦男当场昏迷。此时单位冒出浓烟，消防员接报到场，发现睡房内床褥著火，在旁检获打火机，其后消防员将火扑熄。救护员到达将麦男送往屯门医院治理，而麦妻手伤亦清醒送往博爱医院救治。

元朗警区刑事调查队高级督察陈敏熹今日下午见记者交代案情，表示警方未有检获遗书，现时堕楼男子昏迷留院。案件现列为纵火及有武器严重伤人案件处理，由元朗警区刑事侦缉队第12队接手调查。火警期间，约30名住户自行疏散楼下，火警没有波及其他单位，亦没有造成其他人命及财物损失。

元朗警区刑事调查队高级督察陈敏熹交代案情。曾志恒摄