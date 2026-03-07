Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻

突发
更新时间：16:39 2026-03-07 HKT
发布时间：16:39 2026-03-07 HKT

元朗凤翔路誉88夫斩妻后堕楼伦常惨剧，其中丈夫堕楼后昏迷情况危殆。消息指，案中男事主姓麦(31岁)为餐厅东主，在元朗开设餐厅超过十年，生意一向不俗，与同龄姓邓妻子、母亲及两个分别2岁及5岁子女，以及外佣，一家六口同住上址1楼单位。惟近半个月，麦男透露感到工作压力，以致情绪不稳。

今（7日）早上9时许，单位内剩下两夫妇，两人并无任何言语冲突，突然麦男情绪激动，胡言乱语，冲入厨房取出两把生果刀挥舞，声称想斩人。麦妻上前夺刀不果，割伤左手手背及右手中指。麦男随即反锁自己在睡房内。

相关报道：元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院

麦妻受惊立即落楼通知同住的母亲及报警，当麦母赶返寓所时，赫见麦男从一楼住所跳落地下，倒卧凤基路。麦男当场昏迷。此时单位冒出浓烟，消防员接报到场，发现睡房内床褥著火，在旁检获打火机，其后消防员将火扑熄。救护员到达将麦男送往屯门医院治理，而麦妻手伤亦清醒送往博爱医院救治。

元朗警区刑事调查队高级督察陈敏熹今日下午见记者交代案情，表示警方未有检获遗书，现时堕楼男子昏迷留院。案件现列为纵火及有武器严重伤人案件处理，由元朗警区刑事侦缉队第12队接手调查。火警期间，约30名住户自行疏散楼下，火警没有波及其他单位，亦没有造成其他人命及财物损失。

元朗警区刑事调查队高级督察陈敏熹交代案情。曾志恒摄
元朗警区刑事调查队高级督察陈敏熹交代案情。曾志恒摄

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:18
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
7小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
22分钟前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
8小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
21小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
4小时前
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
影视圈
7小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT