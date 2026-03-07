Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田爱民邨再爆咸水管 黄泥水淹行车线 路面疑下陷冲毁灯柱

突发
更新时间：16:38 2026-03-07 HKT
发布时间：16:38 2026-03-07 HKT

何文田爱民邨再爆水管，三周内第3次！今日（7日）下午3时许，警方接获报案，指忠孝街及孝民街交界有咸水管爆裂，大量黄泥水涌出路面，犹如激流瀑布，圣公会圣三一堂中学对开的部分路面更怀疑浸至凹陷，导致灯柱歪斜几乎倒下，驶经车辆亦须慢驶。人员接报到场后，随即通知水务署的人员到场抢修。

水务署于fb专页「滴惜仔」表示，经了解后确认涉事水管为一条直径150毫米咸水供水管，用作供应冲厕水予爱民邨保民楼、礼民楼、建民楼、嘉民楼、爱民广场、何文田公园、何文田体育馆、忠义街及孝民街2号。在关上水掣后，现场已停止涌水。受事故影响，孝民街部分行人路及行车路须暂时封闭。

署方早前同一位置爆水管时，曾提到现场公共地下管线密集，署方工程团队在有限时间内只能为这段石棉水泥喉管上的漏水点作出紧急维修。至今日再爆水管，署方表示已制定方案，分阶段彻底更换该段石棉水泥喉管。

署方称，工程团队会先为该喉管的漏点进行紧急维修工程，争取于3月9日早上前恢复冲厕水供应。署方会接续进行水管更换工程，并与跨部门专责小组（包括民政事务总署、警务处、运输署及路政署）及与房屋署紧密协调，减少水管工程对道路使用者的影响。就事件为市民带来不便，署方表示抱歉。

相关新闻 : 爱民邨新年再爆水管 忠孝街沦泽国 4座大厦周内两度停咸水

对于爱民邨再爆水管，不少街坊都议论纷纷，有人认为喉管老化，所以不停发生爆水管事故，「个个月一次」、「劲过上次」、「今次连灯柱都歪埋」。

翻查资料，爱民邨于年廿九晚上（2月16日）曾有屋邨内部泵房咸水管爆裂，损毁了食水泵控制箱，从而影响保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的咸淡水供应，当时居民需要落楼向水车取水应急。经房屋署工程人员同承办商抢修后，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陆续恢复。

其后至年初四（2月20日），爱民邨忠孝街亦发生爆咸水管事故，黄泥水涌出路面，车辆犹如陆上行舟，爱民广场等多处冲厕水暂停，保民、礼民、建民、嘉民楼4座大厦的咸水供应，祸不单行再受影响，需水务署人员通宵抢修，至翌日早上供水才恢复。

