Threads骗徒讹称退坑送出K-pop明星卡 中年女粉丝被呃近$20万
更新时间：16:48 2026-03-06 HKT
近日早前声称「送羽毛球拍」后，近日再有骗徒于社交平台Threads发帖，藉「送K-pop（韩国流行乐）卡」为饵设局诈财。其中，一名中年女粉丝误信帖文，以为可以免费得到心仪韩国明星的珍藏卡，不虞有诈点击假连结「缴运费」，最终被骗走近20万港元。
警方表示，该名骗徒在Threads发帖，声称不再喜爱韩国明星（俗称「退坑」），因而送出手上的K-pop卡，有意者只需要缴运费。一名50岁女粉丝信以为真私讯对方，骗徒即传送虚假网站连结，要求女粉丝填写收货地址资料及缴运费。
女粉丝填写资料后打算付款，画面却显示「error（错误）」。女粉丝随即查询，骗徒则讹称为「网上银行认证问题」，要求受害人登入网上银行「认证」，更一步步指示女粉丝输入一连串数字完成程序。女粉丝不虞有诈完成操作，事后才发现自己银行户口内近20万元积蓄，已分3次经转数快转到骗徒户口，而骗徒也消失得无影无踪，甚至连聊天纪录也被删除。
警方今日（3月6日）在防骗专页「守网者」呼吁市民，世上无免费午餐，对于网上所谓「赠送物品」的帖文应保持警惕。如有怀疑，可立即使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，评估诈骗风险。
