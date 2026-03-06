Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Threads骗徒讹称退坑送出K-pop明星卡 中年女粉丝被呃近$20万

突发
更新时间：16:48 2026-03-06 HKT
发布时间：16:48 2026-03-06 HKT

近日早前声称「送羽毛球拍」后，近日再有骗徒于社交平台Threads发帖，藉「送K-pop（韩国流行乐）卡」为饵设局诈财。其中，一名中年女粉丝误信帖文，以为可以免费得到心仪韩国明星的珍藏卡，不虞有诈点击假连结「缴运费」，最终被骗走近20万港元。

相关报道：Threads骗徒声称送羽毛球拍 帖文广传下18岁仔被呃近$5万

警方表示，该名骗徒在Threads发帖，声称不再喜爱韩国明星（俗称「退坑」），因而送出手上的K-pop卡，有意者只需要缴运费。一名50岁女粉丝信以为真私讯对方，骗徒即传送虚假网站连结，要求女粉丝填写收货地址资料及缴运费。

警方呼吁，对于网上所谓「赠送物品」的帖文应保持警惕。守网者FB
警方呼吁，对于网上所谓「赠送物品」的帖文应保持警惕。守网者FB

女粉丝填写资料后打算付款，画面却显示「error（错误）」。女粉丝随即查询，骗徒则讹称为「网上银行认证问题」，要求受害人登入网上银行「认证」，更一步步指示女粉丝输入一连串数字完成程序。女粉丝不虞有诈完成操作，事后才发现自己银行户口内近20万元积蓄，已分3次经转数快转到骗徒户口，而骗徒也消失得无影无踪，甚至连聊天纪录也被删除。

警方今日（3月6日）在防骗专页「守网者」呼吁市民，世上无免费午餐，对于网上所谓「赠送物品」的帖文应保持警惕。如有怀疑，可立即使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，评估诈骗风险。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
2026-03-05 16:51 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
19小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
8小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
时事热话
3小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
01:22
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
7小时前
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
2小时前