上环劫案｜两男怀千万港元被抢 警情报主导迅速拘三匪

上环港铁站抢劫案，警方「黄雀在后」迅速拘捕三名劫匪，两名受害者共一千万港元失而复得。有组织罪案及三合会调查科警司卢嘉晋表示，上环最近发生三宗找换店劫案，正调查是否有关联。

卢嘉晋表示，警方早前接获线报，得知有犯罪集团计划进行抢劫。经警方部署，警方于今早9时在上环地铁站内采取行动，以「串谋行劫」罪拘捕3名男子（19至31岁）。

调查显示，案中两名受害人分别为澳门及香港居民，亲戚关系。今晨，两名受害人携带总值约港币1,000万元的外币包括美元和人民币，前往上环一带找换店兑换港币。

二人于上环鿋利街一间找换店成功兑换港币后，在上环地铁站内被两名匪徒持刀行劫。当时在场埋伏的警员迅速反应，当场制服两名涉案匪徒，两名受害人并无任何财物损失。

案发期间，受害人与一名匪徒纠缠期间，左手轻微受伤，该名受害人现时情况稳定，正在玛丽医院接受治疗。另一名受害人则并没有受伤。警方在现场亦截获一辆与案件有关的私家车，并拘捕车上男司机。

三名被捕人士持有香港身份证，其中一人持有菲律宾护照，现正被警方扣留调查，案件交由有组织罪案及三合会调查科继续跟进。

卢嘉晋续指，警方注意到近月先后有3宗找换店相关劫案，高度重视，遂作出情报主导行动，配合锐眼计划闭路电视系统，收集到相关证据，侦破所有案件。现时并无证据显示受害人与被捕人有关联，警方会继续调查贼人是如何得知今日有人会进行大额兑换，以及贼人或其他人事前有否到场踩线等。

警方重申，持械行劫系非常严重的罪行，警方必定会调配最大资源，全力打击持械行劫等有组织罪行，务必将所有犯罪分子绳之于法，维护社会治安。