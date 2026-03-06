旺角药房明星猫「阻B」惊传失踪 弼街AirTag信号断绝 警列「动物遗失」调查

旺角惊传「明星猫」店长失踪事件。位于弥敦道737号一间药房的知名店猫「阻B」，昨晚（5日）在店外流连期间突然不知所终，而牠身上佩戴的定位装置AirTag在弼街一带停止运作。店主忧心忡忡已报警求助，警方将案件列作「动物遗失」处理。

明星猫巴士站陪等车 昨晚九时半后失踪

「阻B」自6个月大起已在该药房生活，现时是区内甚有名气的明星猫。牠每日早上在药房开闸后，都会熟性地跑到对开巴士站陪伴乘客等车，深受街坊及拥趸喜爱。然而，根据闭路电视纪录，昨晚约9时45分，「阻B」往太子方向行走后便失去踪影。

失踪前约9时05分，义工仍拍摄到「阻B」饮水的片段，未几便传出失踪消息，其后AirTag信号亦在弼街位置断绝，未知是装置失灵，还是遭人蓄意破坏。据了解，「阻B」身上的AirTag在去年5月才换电。

店主报警求助 吁巴士车主提供车Cam片段

药房负责人刘先生表示，店舖平日晚上11时关门，当晚9时45分仍见到「阻B」在店外，几分钟后店员便发现猫只不见了，「阻B」是在晚9时45分至10时这段时间内失踪。由于现场监控未有直接拍下猫只被抱走的过程，警方目前仅列作「动物遗失」跟进。店主不排除当时经过弥敦道的2号巴士，其车Cam可能纪录下关键一刻。

对于网络盛传被两名女子抱走的消息，店主表示暂难以证实，但仍对「阻B」的安危深感忧虑。他与店员及义工连夜在附近一带搜寻，可惜未有发现。

事件引发网民高度关注，Facebook群组「阻B关注组」呼吁各界提供消息，希望透过网络力量尽快寻回爱猫。