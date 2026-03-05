Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关破历来最大宗贵金属走私案 揭$2.3亿黄金白银藏清洗机

突发
更新时间：16:42 2026-03-05 HKT
发布时间：16:42 2026-03-05 HKT

海关侦破空运走私贵金属出口案，检获约168公斤怀疑黄金薄片及约285公斤怀疑白银薄片，市值2.3亿元。就案中检获的物品市值计算，两宗均是海关有纪录以来破获最大宗的贵金属走私案件。海关表示，不法分子将黄金薄片及白银薄片镶在清洗机内笼底部的长方形金属片，并无连接电动装置，企图蒙混出口走私。如成功将该批贵金属成功走私至日本，可逃避2300万港元的税项。

海关指近年贵金属市场价格持续飙升，由去年起贵金属走私情况有上升趋势，随即密切留意及部署不同执法行动。在3月2日上午，海关机场科人员在机场根据风险评估及情报分析，锁定两批预备由香港付运到日本、报称装有紫外光清洗机及多功能清洗机的货物。当中报称装有多功能清洗机的货物有72个纸箱，共重约2公吨，而装有紫外光清洗机的货物，则有66个纸箱，约重1.7公吨。

关员以X光机扫描合共138箱货物时，发现货物密度异常高，与报称货物不符，而且清洗机外表无异样，但内笼底部藏有无连接电动装置的长方形金属片，拆开检查后发现金属片内镶有怀疑黄金薄片及白银薄片。经点算后，海关检获约168公斤怀疑黄金薄片及约285公斤怀疑白银薄片，市值2.3亿元，并将案件交由海关有组织罪案调查科作跟进调查。

海关续称紫外光清洗机及多功能清洗机属一般家用清洗机，可用作清洗眼镜或饰物等，估计每部价值不高于100元，以昂贵空运成本运送，极不具备成本效益。另外，该批货物经由两班不同的航班赴运到日本，相信不法分子希望减低被截查的风险，而收货人是两间日本公司，分别报称经营运动用品及电商物流业务，正全力追查寄货人及收货人身份，不排除稍后会有拘捕行动。如今次案件检获的黄金及白银成功运往日本，可逃避的税款高达约港币2300万元。
 

