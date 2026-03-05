Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜米芝莲「厨魔」梁经伦忆起飞一刻最担心：仍有火箭在飞

突发
更新时间：01:27 2026-03-05 HKT
发布时间：01:27 2026-03-05 HKT

中东战火持续，多名港人经历惊心动魄的「战地」旅程后，今日（4日）终于平安抵港。当中包括米芝莲名厨「厨魔」梁经伦（Alvin Leung）及永安旅游的团友，众人一踏入接机大堂均表示如释重负。梁经伦忆述起飞一刻最为担忧，因当时「仍有火箭在飞」，直至航机飞离中东领空方能松一口气，坦言此刻最想与家人团聚，随即投入工作。

梁经伦：离开中东上空才放心

梁经伦抵港后向传媒表示，滞留当地期间很安全，但一直要查看航班何时可以起飞返港，又坦言买到机票但能否起飞是未知，期间亦不断收到很多消息，最终收到好消息「可以起飞」。他称，坐在飞机上等待起飞期间是最担忧的时候，因为「仲有火箭飞紧」，但在约起飞5分钟后，当「离开危险、离开中东上空，就已经可以放心」，又形容一到埗心情是非常开心，最想做的事是与家人见面，「第一件事听日返工」。

永安旅游团友郭小姐称，万幸能够按照原定航班时间回来，形容今次旅程为「毕生难忘」。
梁经伦忆述航班起飞一刻最为担忧，因当时「仍有火箭在飞」。
永安旅游团友郭小姐：今次旅程毕生难忘

今天返港的永安旅游团友郭小姐称，万幸能够按照原定航班时间回来，形容今次旅程为「毕生难忘」。她表示，一到埗心情是非常开心，「原来香港系非常安全、最安全，唔使担惊受怕已经好开心」，虽然在杜拜居住的地方是安全范围，但始终逗留在当地会担惊受怕，整个行程亦取消，又指「净系玩咗一日半」。她称，飞行期间很安全，但心情仍很忐忑，又会担心能否顺利到埗，「随时你上咗机，都会惊会唔会突然调返转头！」

