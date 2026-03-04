伊朗局势｜接机家属相拥喜极而泣 苏伟贤田泰安平安回港：返到嚟都舒服啲

中东局势紧张，数百名港人被迫滞留在受战火波及的阿联酋杜拜，今日（4日）有多名港人乘搭客机返回香港。多名接机市民在机场忧心忡忡，得悉亲友平安回家，热泪盈眶，更有人激动得相拥而泣，场面令人感动。赛马会日前带领香港代表「升泷驹」出战杜拜三级赛北风锦标的练马师苏伟贤及骑师田泰安等人员亦平安抵港。

苏伟贤表示，杜拜尚算安全及有秩序，不算混乱，即使见到有导弹飞过，都不算太惊，「无乜话乱，系头𠮶一两日有啲导弹，我哋都系远远见到，唔会话好惊，杜拜个防御都保护得好强」。

他原本计划3月1日起程回港，惟因航空公司接连取消航班，导致他在当地滞留3日，幸有马会及特区政府一直协助处理机票事宜，能令他们可以第一时返港，「最终飞到紧系开心，返到嚟都舒服啲，confirm到我同太太都上到机都开心，因为都惊last minute会取消」。他指整架飞机几乎满座，乘搭的过程亦很顺利，回港后第一件事，他笑言表示：「食啲嘢先」。

骑师田泰安对于与家人顺利返港感到高兴（We are just happy to be home）。他坦言，这是自己第一次经历战火，尤其是第一晚十分害怕，但在马会团队协助下，得以在安全室内位置暂避及买到回港机票。他忆述，自己在酒店时逗留时，曾目睹导弹飞越上空，也听到战机的呼啸而过，所幸最终回港航班能顺利起飞。田泰安又透露，目前仍有部分职员留在杜拜，马匹「升泷驹」也安全。

骑师田泰安对于与家人顺利返港感到高兴。田泰安IG