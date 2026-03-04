Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜接机家属相拥喜极而泣 苏伟贤田泰安平安回港：返到嚟都舒服啲

突发
更新时间：23:38 2026-03-04 HKT
发布时间：23:38 2026-03-04 HKT

中东局势紧张，数百名港人被迫滞留在受战火波及的阿联酋杜拜，今日（4日）有多名港人乘搭客机返回香港。多名接机市民在机场忧心忡忡，得悉亲友平安回家，热泪盈眶，更有人激动得相拥而泣，场面令人感动。赛马会日前带领香港代表「升泷驹」出战杜拜三级赛北风锦标的练马师苏伟贤及骑师田泰安等人员亦平安抵港。

苏伟贤表示，杜拜尚算安全及有秩序，不算混乱，即使见到有导弹飞过，都不算太惊，「无乜话乱，系头𠮶一两日有啲导弹，我哋都系远远见到，唔会话好惊，杜拜个防御都保护得好强」。

他原本计划3月1日起程回港，惟因航空公司接连取消航班，导致他在当地滞留3日，幸有马会及特区政府一直协助处理机票事宜，能令他们可以第一时返港，「最终飞到紧系开心，返到嚟都舒服啲，confirm到我同太太都上到机都开心，因为都惊last minute会取消」。他指整架飞机几乎满座，乘搭的过程亦很顺利，回港后第一件事，他笑言表示：「食啲嘢先」。

相关新闻 : 伊朗局势︱子女顺利返港感安心 接机母亲：放下心头大石

骑师田泰安对于与家人顺利返港感到高兴（We are just happy to be home）。他坦言，这是自己第一次经历战火，尤其是第一晚十分害怕，但在马会团队协助下，得以在安全室内位置暂避及买到回港机票。他忆述，自己在酒店时逗留时，曾目睹导弹飞越上空，也听到战机的呼啸而过，所幸最终回港航班能顺利起飞。田泰安又透露，目前仍有部分职员留在杜拜，马匹「升泷驹」也安全。

骑师田泰安对于与家人顺利返港感到高兴。田泰安IG
骑师田泰安对于与家人顺利返港感到高兴。田泰安IG

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
7小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
8小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
10小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
7小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美军鱼雷击沉伊朗军舰｜持续更新
即时国际
3小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
12小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
4小时前
苏伟贤与田泰安两及其家人皆已安全登机，正在返港途中。
苏伟贤田泰安登机回港
马圈快讯
8小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
10小时前