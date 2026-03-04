Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渔护署突击搜查葵涌工厦 揭男子疑无牌管有14只濒危蜥鳄龟蟒

突发
更新时间：20:45 2026-03-04 HKT
发布时间：20:45 2026-03-04 HKT

渔农自然护理署早前接获投诉，指葵涌一个工业大厦处所有人涉嫌非法管有濒危物种。经情报收集及调查后，署方昨日（3月3日）傍晚突击行动，在葵涌一个工业大厦处所截获涉案男子，并检获共14只濒危爬行动物，包括鳄鱼、蟒蛇、蜥蜴及龟。

渔护署表示，涉案男子一批管有属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录列明的濒危物种动物，包括属附录I的一只岩鬣蜥、一只大头龟、三只黄额闭壳龟，及属附录II的一条鳄鱼、一条血蟒、一条地毯蟒、三只巨蜥、一只中国水龙、一只黑胸叶龟及一只锯缘闭壳龟。

根据《保护濒危动植物物种条例》，除非获得豁免或另有规定，管有附录I或附录II物种须领有管有许可证或相关文件证明动物来源。由于该名男子未能出示管有许可证或相关证明文件，渔护署遂检取该批濒危动物作进一步调查。

渔护署发言人提醒市民，非法管有濒危物种属严重罪行。任何人士若干犯《保护濒危动植物物种条例》，一经定罪，最高可被罚款1,000万元及监禁十年，有关物品亦会在定罪后被充公；又强调政府致力保护濒危物种，署方会保持警觉，继续从不同途径加强监察及搜集情报，并积极执法，打击涉及濒危物种罪行。市民如发现任何怀疑非法管有濒危物种的情况，请致电2150 6978或电邮至[email protected]举报。 

