皇后山童党欺凌｜13岁少女遭掌掴 被捕5男女准保释候查

粉岭皇后山于上月25日发生童党欺凌案，一名13岁少女在商场后楼梯被多名同辈掌掴，有拍片围观者更一度拔出玩具枪指向受害少女。大埔警区反三合会行动组跟进后，于本周一（3月2日）在上水区以涉嫌「普通袭击」，拘捕2男3女（12至14岁）。至今日（4日）早上，警方表示所有被捕男女已获准保释候查，须于4月上旬向警方报到。

涉事影片在网上流出，片段全长约2时45分，所见受害少女在后楼梯被多人欺凌。其间3名女童党围着受害少女，不断操普通话喝骂；当中2名分别身穿红衣和黑衫短裤的女童党，更多次出手掌掴受害少女，受害人毫无能力反抗。

同场多名男童党站在楼梯高处围观过程，有人一边吸烟一边持手机拍片，并将烟蒂掉向受害少女。男童党同样操普通话，有人嬉皮笑脸说：「打到手都痛呢。」该名抽烟的男童党又突然亮出一把疑似气枪，作出上膛动作，并从高处指向受害少女「助攻」，之后才将气枪收起。红衣女童党继续多次掌掴受害少女。

案件交由大埔警区反三合会行动组第二队跟进。本周一人员在上水区拘捕涉案的2名男童及3名女童。