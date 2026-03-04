土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书

土瓜湾道463号一地盘昨日（3日）有工人猝死，63岁姓杨钉板男工被发现晕倒梯间，经送院后不治。杨太闻噩耗悲痛欲绝，夫妇两人育有两名成年子女，32岁大仔在英国半工读，而29岁细女在加拿大毕业后，刚回流香港修读护士课程。原本美好家庭却出现巨变，杨太难以接受，哭诉丈夫生前「好顾家」，是家庭经济支柱，「赚钱都系供仔女读书」；说罢她泣不成声。

死者生前居于天水围公屋单位，据杨太透露，丈夫早于15岁由内地来港，如今从事钉板工作已30多年。她指丈夫有吸烟习惯但不喝酒，形容他身体一直「几好」少有病痛，也没有高血压、高血糖及高血脂的「三高」问题。昨日清晨丈夫如常出门上班，她见丈夫「完全无嘢，精神几好」，还特意替丈夫煮早餐，不明白他为何遽然而逝，暂时医生也未有说明原因。

杨太哭诉两夫妻恩受，一家四口感情要好，形容丈夫「好好人」、「真系好顾家」，更是「对仔女好好」。虽然丈夫已年逾六旬，但未有计划退休，杨太指丈夫「想赚多啲钱，多做几年」、「赚钱都系供仔女读书」。现时32岁大仔在英国半工读，暂时未知回港奔丧的安排；而在港修读护士课程的29岁细女，会协助打点爸爸的身后事。

事发于昨日下午5时许，63岁杨男在土瓜湾道463号地盘内，被工友发现在2楼与3楼之间的梯间晕倒。消防员接报到场，出动高空拯救队将事主送回地面，再由救护车将他送往伊利沙伯医院抢救，可惜最终不治，其死因有待验尸后确定。