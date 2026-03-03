大埔热水炉爆炸│涉事单位曝光损毁严重 门框窗花变形 墙身现裂痕

大埔富善街53号富荫楼一单位昨日（3月2日）发生电热水炉爆炸家居意外，由内地来港探亲的三嫲孙受伤，需急送院治理。涉事单位内貌曝光，所见爆炸过后单位内满目疮痍，大门和㓥房门均损毁，有木门倒下，门框和窗花变形，一扇窗花被炸飞。全屋遍地玻璃碎片，满布杂物凌乱不堪；而墙壁亦出现裂痕，可见爆炸威力之大。

现场楼层一梯两伙，涉事单位为㓥房，《星岛头条》记者今午（3日）到访单位，但屋内没有人。事件中74岁姓陈老妇，与两名分别7岁和6岁孙仔孙女，均送大埔那打素医院治理。

据了解，七旬陈妇与40岁儿子，早前带同2名年幼孙儿来港探亲旅游，在涉事富荫楼的亲戚家中暂住。事发于昨日下午2时许，陈妇开启热水炉，准备为孙仔孙女洗澡，讵料数分钟后热水炉突然爆炸，爆炸威力惊人，一扇50厘米乘30厘米的铝窗也飞脱堕街。孩童的爸爸报警求助，警方及消防员到场，当中陈妇背部受伤，而孙仔孙女亦双脚受伤；幸3人清醒，被送往那打素医院治理。

机电工程署初步调查发现，事故或与用户在「花洒储水式电热水器」安装不合规格的花洒头有关，其后检走有关电热水器及其部件作进一步调查。署方呼吁市民，使用电热水器时应采取一系列安全措施，包括安装或改装电热水器时，必须聘用注册电业承办商及持牌水喉匠；切勿在「花洒储水式电热水器」安装设有开关水掣的花洒头 ，以免电热水器的水缸因压力过大而爆炸。