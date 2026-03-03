Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜西环男子堕海亡 警查身份

突发
更新时间：09:58 2026-03-03 HKT
发布时间：09:18 2026-03-03 HKT

西环有人堕海。今日（3月3日）早上8时09分，一名男子在卑路乍湾海滨长廊对开约5米海面载浮载沉，途人发现报案。救援人员赶到后救起堕海男子，但事主陷入昏迷，被送上消防船再靠岸，交由救护车送往玛丽医院抢救，惜终告不治。

死者年约70岁的男子，瘦身材，身穿灰色外套、黑色长裤及啡色鞋。警方在现场没有检获遗书，正调查死者身份及事件原因，其死因有待验尸后确定。警方呼吁任何认识死者或有案件资料提供的人士，致电3660 6652与西区分区警署联络。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

