皇后山童党欺凌｜13岁女童遭掌掴5男女落网 教育局：已联络学校促严肃处理

粉岭一名13岁少女在皇后山商场后楼梯，被多名同辈欺凌掌掴，有拍片围观者更一度拔出玩具枪指向受害少女。大埔警区反三合会行动组跟进调查后，昨日（3月2日）在上水区以涉嫌「普通袭击」，拘捕2男3女（12至14岁）。教育局回复《星岛头条》查询表示，该局高度关注事件，知悉后已即时联系有关学校及作出跟进，并要求学校严肃处理、向局方交代事件和加强训辅工作。

局方称，据了解有关事件于今年2月底发生。学校已即时启动危机处理小组，支援涉事学生，并已联络家长以作跟进及提供协助。警方正调查事件，教育局会继续与学校保持紧密联络，以提供适切的意见及支援。

教育局强调，对校园欺凌一直采取「零容忍」的政策，绝对不接受任何形式或任何原因的欺凌行为，并为学校提供清晰的指引，详细列明学校在处理欺凌事件的原则、程序、方式及跟进工作，亦要求学校必须正视和以积极认真的态度处理每一宗欺凌事件。若发生欺凌事件，学校须以学生的安全为首要考虑，按校本危机处理机制，即时介入并尽快制止。就较严重的欺凌个案，学校须尽快通知教育局，以便提供协助。若怀疑学生涉及违法行为，学校应主动联络警方。

该局又称，局方一直支援学校推行「全校参与」模式及跨专业协作，让校内不同范畴的专业人员（包括教师、学校社工、学生辅导人员和校本教育心理学家等）为有需要的学生提供适切支援。