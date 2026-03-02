Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水围惊现虐婴恶男 轻铁内当众大力打婴儿腿部 目击者：起码廿几次｜有片

突发
更新时间：23:18 2026-03-02 HKT
发布时间：23:18 2026-03-02 HKT

社交平台Threads今日（3月2日）流传一则帖文及片段，显示一名恶男竟然在轻铁车厢内，当众连续拍打一名婴儿「起码廿几次」。目击者表示痛心，直言对方如同「痴线佬」，没有勇气当面制止，对婴儿情况极度担忧，希望帖文流传后可以令婴儿的妈妈见到。不少网民看到片段后也大感哗然，纷纷呼吁报警。

片段所见现场天水围一轻铁车厢内，可见一名怀疑是婴儿亲属的男子，在车程中婴儿伸腿，恶男见状用力拍打婴儿腿部，其后婴儿缩腿传出数下哭声。虽然片中婴儿仅被拍打一次，但目击者强调拍片前已发生多次，「系起码廿几次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪声，临落车嘅时候佢仲要用个电话好用力咁打落BB只脚度，真系见到好X心痛」。

目击者又描述，婴儿在被拍打时仅「轻轻喊咗2声」，令其感到难过，「呢次真系我人生咁想一个bb喊得超大声」。她坦言，当时因担心该名男子「似一个痴线佬」，而没有勇气挺身而出当面制止，对此深感自责，「BB我对你唔住，系姐姐冇勇气救你」。

帖文曝光后，随即引起网民公愤。不少人强烈谴责暴力行为「大庭广众都咁，真系想像唔到冇人嘅时候会有几阴毒」、「唔识教的话，唔好生唔好带」、「打BB个表情完全系凶紧人，正宗XX人渣样」；亦有人直言「黐线，要报警！个BB可能个6月大都冇」、「攞段片去报警」、「报警啊虐儿啊」。

