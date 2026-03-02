Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

昂船洲海事处船只工伤 年度检查时舱内突气爆 6船员遭碎片击中送院

突发
更新时间：11:18 2026-03-02 HKT
发布时间：11:18 2026-03-02 HKT

今(2日)早上10时30分，昂船洲政府船坞，一艘已泊岸的海事处船只，船员在检查引擎期间，舱内突然发生气体爆炸，船上6名男船员(年龄23至66岁)被碎片击中，他们均轻伤清醒，获送玛嘉烈医院治理。目前案件被列作工业意外跟进。

据悉，肇事船只为海事处船只MD-1，因年度检查而停泊上址船坞，今早约10时30分该船只发生爆炸。6名男船员均清醒，部分船员面部手脚轻微擦伤，送往玛嘉烈医院治理。

警方及消防处于上午10时45分到达现场，水警总区水警小艇队及冲锋队等先后到场支援。消防处亦派出4辆消防车及救护处派出4辆救护车到场。目前事发原因仍在调查。

相关报道：海事处船舱爆炸｜涉事船只曝光 当局料锚机启动 引燃电池泄漏气体

