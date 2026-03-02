珍惜生命│彩云邨13岁女童留遗书堕平台 半清醒送院抢救

牛池湾彩云邨有女学生堕楼。今日（2日）早上7时30分，一名13岁女童在绣文楼单位堕下，倒卧在平台上，其父亲报警求助。救护员接报到场，将半清醒事主送往伊利沙伯医院抢救。

据悉，女童就读中二，她于今早约7时25分离家上学，但不久后其父亲突然听到一声巨响，走出走廊查看后赫见女儿的书包及物品散落在升降机附近栏杆旁，而女儿则倒卧在1楼平台上，于是报警求助。

警方及消防员接报到场，发现女童清醒，随后由救护员将她送院治疗。警方在女童的书包内发现遗书，内容提及她承受巨大压力，将案件列作「企图自杀」处理。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk