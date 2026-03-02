辅警系列｜辅警捐骨髓救血癌病人 实践「帮助他人、守护生命」初心

驻守香港仔分区军装巡逻小队的辅警张铭佑，从小决志以自己的力量帮助别人。他于大学时期加入辅警队，希望利用课余时间，从事一些能帮助市民，服务社会的工作，同时增值自己。此外，他早年亦登记成为骨髓捐赠者，成功配对一名血癌病人，最终成功挽救受赠者的生命，事件亦感染多名辅警同事加入捐赠行列，希望帮助更多有需要的人。张铭佑感言，辅警身份与捐赠骨髓的经历和精神相辅相成，均源自同一份「帮助他人、守护生命」的初心。

辅警张铭佑Andy就读中学时期从老师口中得悉辅警工作后，已萌生投考兴趣，及至2022年修读大学期间参加「辅警大学生计划」，通过训练后成为辅警队一员。他当时认为，辅警不单是协助警务工作的一份兼职，更核心的价值在于帮助市民，而这份初心亦成为他日后决定捐赠骨髓的重要启发。

张铭佑于2022年透过「辅警大学生计划」加入辅警队，目前驻守香港仔分区军装巡逻小队。

张铭佑Andy透过「辅警大学生计划」加入辅警队近4年，求学时期开始投身辅警，令他深刻体会到「民生无小事」的意义，毕业后仍坚持在前线服务市民，守护香港，他决意在工程事业与警务工作两方面服务市民。

Andy回忆加入辅警的初衷，指自己对警队的团队文化和日常工作充满兴趣，为了深入了解警务工作、服务社会，决定透过「辅警大学生计划」投考辅警，于2022年的暑假参与密集式训练，当中涵盖步操、法例、枪械操作等多项内容。他形容这段时间「像经历一场战斗」，严格的训练不仅提升了日后在前线应对挑战的能力，更与一群志同道合的同袍产生「兄弟情谊」，相当难忘。

张铭佑数年前将骨髓捐赠予一名血癌病人，成功挽救受赠者的生命。

现已修毕工程系学士课程的Andy选择继续留任辅警，计划在工程界与警务工作两方面贡献所长。他现时驻守香港仔辅警军装巡逻小队，日常工作涵盖多元化的前线职务，更不时要在各种节日协助人群管理工作，「虽说牺牲了与朋友及家人在节日相处的时光，但为了守护香港市民，辅警队成员必定随时候命。」

回顾将近4年的辅警生涯，Andy笑言，最初受警匪片影响，总会幻想可以「捉大贼」，但加入辅警队后，明白「民生无小事」的道理，能够帮助市民便是警务工作最大的意义。他分享当中经历，指2023年超强台风「苏拉」袭港期间，他接获某大厦居民求助，上楼进入单位后见到事主奋力拉住摇摇欲坠的窗花，情况危急，于是立即上前接替，用力将窗花拉回，并以围板及胶纸封好，成功减低屋主损失，事后更收到对方的感谢信，令他深刻体会到辅警工作的意义。

大学毕业后，张铭佑继续积极参与辅警工作，希望用自己的力量服务市民，守护香港。

Andy续分享道，能够在大学期间加入辅警队，以大学生的身分，充分善用课余时间参与警务工作，服务社会，他感到非常自豪。过去日子的辅警工作经历也令他成长不少，获益良多，不论是处事、自我管理，以及与人沟通合作方面，都有所进步。Andy亦希望借此机会，呼吁有志于服务社会、帮助市民，守护香港的大学生或市民，一起加入辅警队，同心携手，一起守护香港这个家。

Andy早于2021年便主动登记成为骨髓捐赠资料库的一员，他笑言：「既然有机会帮到人，何乐而不为？」当时红十字会人员告诉他，找到完全匹配受惠人的机率极低，犹如「中六合彩」，未几他便收到通知，指其血型与一名血癌病人高度匹配，询问是否愿意捐赠，令他又惊又喜。

张铭佑于节日活动中协助人群管理的工作。

Andy坦言，当时他正兼顾学业与辅警工作，难免担心影响日常生活，于是与辅警上级及同事商讨，「他们知道后，第一时间关心我，想了解我的身体状况是否适合捐赠，他们亦鼓励我，指这份善举与警队『守护生命、服务市民』精神一致。」在众人的支持和鼓励下，他最终下定决心，完成整个捐赠程序。

及后得知，身处新加坡的受赠者已逐步康复，生活渐渐重回正轨，能够再与家人外出散步，虽然根据规定，双方不能见面，但收到对方寄来的心意卡及感谢信，令他真切感受到自己的微小付出改变了一个家庭的命运。

这次经历亦令不少辅警同事深受感动，纷纷登记成为骨髓捐赠者。Andy感言，向素未谋面的人士伸出援手，与警务工作和警察使命不谋而合，日后会继续秉承助人信念，全心全意服务市民。

