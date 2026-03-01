荷兰来港油漆包裹藏$193万「K仔」 13岁女学生收货被捕

香港海关侦破一宗贩毒案，在一个由荷兰来港、报称油漆的包裹内，检获4.8公斤氯胺酮，市值约193万元；并拘捕负责收取包裹的一名13岁的少女。

消息称，被捕少女仍然在学，海关相信有人收取大约1,000元至1,300元的报酬，被贩毒集团招揽犯案。

海关毒品调查科毒品调查第二组调查主任罗秀兰讲述案件，指香港海关与内地缉私部门进行联合行动，期间根据情报分析，香港海关于2月28日截查一个由荷兰经内地寄来香港、报称油漆的快递包裹，经检查后在该包裹的6罐油漆内，检获约4.8公斤氯胺酮。人员随即进行监控递送行动，在元朗发现一名13岁少女收取该个藏有4.8公斤氯胺酮的包裹，于是以涉嫌贩运危险药物罪名将她拘捕。

罗秀兰表示，案件仍在调查中，被捕人稍后将被落案起诉。