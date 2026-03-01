铜锣湾东廊货Van落桥「自炒」 巴士一度受阻乘客步行离开 网民：东廊百万行

东区走廊发生交通意外。今日（3月1日）早上9时47分，一辆客货车在东区走廊往铜锣湾方向近兴发街落桥位失事「自炒」，撞向路壆，横亘在马路上阻塞交通。货Van司机并无受伤，惟尾随的多辆巴士无法前行，大批乘客只得下车步行离开。

有网民上载市民在东廊徒步离开的照片，所见人数过百，场面相当「墟冚」；有网友笑言是「东区走廊百万行」。受事故影响期间，运输署宣布因交通意外，由东区走廊往铜锣湾方向通往兴发街的支路的唯一行车线需要封闭，呼吁驾驶人士考虑改用其他道路。

客货车「自炒」。fb马路的事 (即时交通资讯台)图片

大批乘客下车步行离开。fb马路的事 (即时交通资讯台)图片

fb马路的事 (即时交通资讯台)图片