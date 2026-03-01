Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾东廊货Van落桥「自炒」 巴士一度受阻乘客步行离开 网民：东廊百万行

突发
更新时间：11:10 2026-03-01 HKT
发布时间：11:10 2026-03-01 HKT

东区走廊发生交通意外。今日（3月1日）早上9时47分，一辆客货车在东区走廊往铜锣湾方向近兴发街落桥位失事「自炒」，撞向路壆，横亘在马路上阻塞交通。货Van司机并无受伤，惟尾随的多辆巴士无法前行，大批乘客只得下车步行离开。

有网民上载市民在东廊徒步离开的照片，所见人数过百，场面相当「墟冚」；有网友笑言是「东区走廊百万行」。受事故影响期间，运输署宣布因交通意外，由东区走廊往铜锣湾方向通往兴发街的支路的唯一行车线需要封闭，呼吁驾驶人士考虑改用其他道路。

客货车「自炒」。fb马路的事 (即时交通资讯台)图片
客货车「自炒」。fb马路的事 (即时交通资讯台)图片
大批乘客下车步行离开。fb马路的事 (即时交通资讯台)图片
大批乘客下车步行离开。fb马路的事 (即时交通资讯台)图片
fb马路的事 (即时交通资讯台)图片
fb马路的事 (即时交通资讯台)图片

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:15
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 央视：开会时遇袭︱不断更新
即时国际
1小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
2026-02-28 11:12 HKT
路透社
伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事
即时国际
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸 女儿难识朋友爆移民幸酸 当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民幸酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
3小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
即时中国
11小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
2026-02-28 10:30 HKT
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
19小时前