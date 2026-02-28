Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕

突发
更新时间：11:29 2026-02-28 HKT
发布时间：11:29 2026-02-28 HKT

深水埗发生离奇猝死案！今（28日）凌晨4时11分，警方接获一名姓温（56岁）女子报案，指姓李（39岁）男子晕倒，警员接报到场，发现李男倒卧单位床上，现场被证实死亡，死因有待验尸报告。

案发现场为唐楼一单位。杨伟亨摄
据了解，男死者为石硖尾街坊，温妇持双程证来港，在深水埗汝州街接客，死者为其相熟嫖客。事发于昨（27日）午2时30分，李男前往凤楼找温妇，直至晚上9时许，两人进行性行为。完事后，李男表示不适，出现呕吐等症状，之后入睡。

温妇不以为意，至凌晨零时，她查看李男时，发现对方仍有呼吸及脉搏，于是返回房间休息。至今日凌晨4时，她再度检查死者时，赫见死者已不省人事，大惊报警。

警方及救护员接报到场，发现死者身体已出现明显尸斑，救护员即场确认死亡。警方在现场检获一个冰壶，报案人声称为自己服用，但表示不清楚死者有否使用。警方随即以「藏有工具可作吸食用途」罪将该名报案人拘捕。

案件经初步调查后，暂列「尸体发现」及「藏有工具可作吸食用途」，案件无可疑，尸体已送殓房待验尸确定死因。

 

 

