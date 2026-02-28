北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查

北角周五闹市傍晚收工时间发生惊险的抢巴士事件，一名28岁内地男子在一辆116号线城巴内先击碎车窗，继而趁车长查看时跳上司机位意图开动巴士，混乱间导致巴士溜后撞向后方九巴酿成事故。据了解，涉案男子在逃跑期间被警方截获，由于其双手染血并自称患有爱滋病，曾与其纠缠的城巴车长衣服沾上血迹，需送院接受进一步检查。

被捕时语无伦次、精神呆滞

事发于昨日（27日）下午约6时40分，一辆由蔡姓车长（54岁）驾驶的城巴沿英皇道往鲗鱼涌方向行驶。当巴士驶至近大强街时，有乘客向车长反映，上层一名男乘客突然利用紧急逃生锤，疯狂敲打右后方的玻璃，导致车窗应声碎裂。车长随即将巴士停靠在英皇道255号对开，打死火灯并上楼视察损毁情况。

此时，涉案内地男子缪某（28岁）趁车长离开司机位，冲落底层并跳上驾驶座。车长见状立即折返熄匙制止，然后下车报案。此时，缪男不断拨动车内按钮，最终给他松开手掣，导致城巴失控向后滑行，猛烈撞向后方一辆102号线九巴。

疑犯从巴士破窗跃下 涉刑毁等四罪被捕

撞车意外后，缪男离开驾驶座返回上层，竟由破烂的车窗一跃而下跳出车外，往大强街方向逃跑。蔡姓车长不顾危险尾随追截，最终警员赶至现场，在英皇道汇丰银行外将缪男制服。当时被捕人讲普通话但语无伦次，精神呆滞，且双手有血迹。现场路面遗留一樽怀疑属于疑犯的药物。

经过警方进一步调查后，警方以刑事毁坏、擅取交通工具、无牌驾驶及驾驶时无第三者保险这四项罪名作出拘捕。案件由东区刑事值日队第七队跟进。由于缪男受伤，因此获送东区医院治理。

现场消息指，被捕男子持往来港澳通行证（双程证）来港，报称患有爱滋病，蔡姓车长曾经与他拉扯及接触，所以亦被送往东区医院治理。

城巴发言人回应事件时表示，严厉谴责损坏公共交通工具的行为，并指事发时车长正协助乘客转乘，涉案人士突然拉动手掣导致溜后。城巴强调将全力配合警方调查，并向受影响乘客及车长表示慰问。