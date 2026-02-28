珍惜生命｜马鞍山20岁女子堕楼亡  现场留遗书

马鞍山发生堕楼命案。昨日（27日）下午5时29分，警方接获途人报案，指发现一名女子倒卧在鞍诚街8号新港城第3期对开地面，怀疑她从高处堕下，随即报警求助。

医护人员接报赶至现场后，发现该名姓陈（20岁）女子已陷入昏迷，立即将其送往威尔斯亲王医院抢救，惟最终伤重不治，宣告死亡。

警方于案发现场检获遗书，相信死者是从上址一个单位堕下。经初步了解，死者生前有情绪病纪录。案件目前列作自杀处理，具体死因仍有待验尸后进一步确定。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk