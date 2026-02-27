北角失常男破坏城巴车窗 再抢车致溜后撼九巴 警赶至制服

北角闹市今日（2月27日）傍晚收工时间，怀疑有失常男子抢巴士酿成车祸。下午6时许，英皇道一名城巴司机报案，表示一名男子用锤仔破坏车窗，其后坐上司机位擅自驾驶，导致车辆撞到一部途经九巴。警员接报赶至，在大强街交界发现两部涉案巴士，并于附近长康街交界制服疑犯。涉案男子手部受伤，并怀疑精神有异，遭五花大绑送东区医院检查。事件中幸无其他乘客受伤，警方正调查案件。

失常男意外松开手掣酿祸

现场消息指，当时城巴驶经上址时，有同车乘客由上层落车，向车长说有人打爆车窗。城巴车长随即停车打死火灯，先著其他乘客落车，其后离开司机位查看巴士受损位置。岂料，失常男子趁机登上司机位，车长见状即时上前熄匙，其后落车远离失常男子并报警求助。疑犯继续在司机位乱动按钮，凑巧松开了手掣，令城巴溜后，最终撞到后方一部九巴。

纠缠间疑犯自称有传染病

两巴士相撞后，失常男子离开司机位，返回上层并从上层车窗跳落车。其后离开现场，车长见状从后尾随以免他逃脱，至长康街交界警方到场制服疑犯。车长事后忆述，涉案疑犯是于湾仔上车，其手臂怀疑在破坏玻璃时受伤，纠缠间自称有传染病，但其被捕时没有特别反抗。

事后现场所见，两部巴士分别为城巴116线及九巴102线，其中九巴车头损毁，挡风玻璃碎裂，城巴则上层车尾乘客位有玻璃被破开；有一樽药物遗落在附近路面，怀疑为疑犯物品；车长制服被疑犯血迹所染，同送医院检查。受事故影响，英皇道往柴湾方向行车受阻，交通繁忙。