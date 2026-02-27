Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角失常内地男破坏城巴车窗 再抢车致溜后撼九巴 警赶至制服

突发
更新时间：23:31 2026-02-27 HKT
发布时间：20:01 2026-02-27 HKT

北角闹市今日（2月27日）傍晚收工时间，怀疑有失常男子抢巴士酿成车祸。下午6时许，英皇道一名城巴司机报案，表示一名男子用锤仔破坏车窗，其后坐上司机位擅自驾驶，导致车辆撞到一部途经九巴。警员接报赶至，在大强街交界发现两部涉案巴士，并于附近长康街交界制服疑犯。涉案30岁姓缪持双程证内地男子怀疑精神有异，遭五花大绑送东区医院检查。事件中幸无其他乘客受伤，警方正调查案件。

失常男意外松开手掣酿祸

现场消息指，当时城巴驶经上址时，有同车乘客由上层落车，向车长说有人打爆车窗。城巴车长随即停车打死火灯，先著其他乘客落车，其后离开司机位查看巴士受损位置。岂料，失常男子趁机登上司机位，车长见状即时上前熄匙，其后落车远离失常男子并报警求助。疑犯继续在司机位乱动按钮，凑巧松开了手掣，令城巴溜后，最终撞到后方一部九巴。

纠缠间疑犯自称有传染病 上层跳窗试图逃脱

两巴士相撞后，车长再上前介入制止。未几失常男子离开司机位，返回上层并从上层车窗跳落车。其后离开现场，车长见状从后尾随以免他逃脱，至长康街交界警方到场制服疑犯。车长事后忆述，涉案疑犯是于湾仔上车，纠缠间自称有传染病，被捕时没有特别反抗。

事后现场所见，两部巴士分别为城巴116线及九巴102线，其中九巴车头损毁，挡风玻璃碎裂，城巴则上层车尾乘客位有玻璃被破开；有一樽药物遗落在附近路面，怀疑为疑犯物品。事件中，城巴车长制服被疑犯血迹所染，与九巴车长均表示不适，同送东区医院检查。

目前涉案30岁内地男子涉4罪被捕，包括刑事毁坏、未获授权而取用运输工具、无牌驾驶及驾驶时没有第三者保险，正被扣查，案件交由东区警区刑事调查队第七队跟进。事故期间，英皇道往柴湾方向行车受阻，交通繁忙。 

城巴发言人表示，今日下午约6时45分，城巴一辆116号线巴士（鲗鱼涌方向）行驶至英皇道近电厂街时，车长接报指巴士上层一名男乘客怀疑破坏车窗，即时按既定程序暂停行车，并通报车务控制中心。

其后，在车长协助其他乘客转乘其他巴士时，该名男乘突然走向车头拉动手掣，巴士向后滑动，并与后方另一辆巴士发生碰撞。车长随即介入制止。该名男乘客事发后，从巴士上层车窗逃离案发现场。城巴严厉谴责损坏公共交通工具的行为，公司获悉相关人士已被拘捕，将全力配合警方调查。

