Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗16岁青年撩女惹祸 遭四男夜街围殴

突发
更新时间：14:04 2026-02-27 HKT
发布时间：14:04 2026-02-27 HKT

元朗发生殴打案，16岁青年疑争女与人积怨，昨（26日）凌晨在东堤街遭4名口罩汉拳打脚踢，并被掠走一部价值4000元的手机，口罩汉逞凶后鸟兽散，事主右手腕擦损及前额红肿，送院治理。

遇袭青年姓许（16岁），据悉，许男曾在酒吧认识一名男子，该男子有一名女友，许曾与女方调情而触怒对方。

昨凌晨2时43分，他与两名朋友在东堤街附近的一间私人桌球室消遣，其间独自外出买零食，至东堤街某护老院对开时，4名四罩汉突然杀出，围殴许男近40秒，其间许男的手机从裤袋跌出，被人当场夺去，四汉得手后一哄而散。

据悉，许男认出其中一名歹徒为早前积怨的青年，警方正追缉4名青年下落，年龄介乎16至18岁，列袭击致造成实际身体伤害及盗窃跟进。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
5小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
1小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
19小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
22小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
17小时前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
2小时前