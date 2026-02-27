元朗16岁青年撩女惹祸 遭四男夜街围殴

元朗发生殴打案，16岁青年疑争女与人积怨，昨（26日）凌晨在东堤街遭4名口罩汉拳打脚踢，并被掠走一部价值4000元的手机，口罩汉逞凶后鸟兽散，事主右手腕擦损及前额红肿，送院治理。

遇袭青年姓许（16岁），据悉，许男曾在酒吧认识一名男子，该男子有一名女友，许曾与女方调情而触怒对方。

昨凌晨2时43分，他与两名朋友在东堤街附近的一间私人桌球室消遣，其间独自外出买零食，至东堤街某护老院对开时，4名四罩汉突然杀出，围殴许男近40秒，其间许男的手机从裤袋跌出，被人当场夺去，四汉得手后一哄而散。

据悉，许男认出其中一名歹徒为早前积怨的青年，警方正追缉4名青年下落，年龄介乎16至18岁，列袭击致造成实际身体伤害及盗窃跟进。