鲤鱼门中年汉堕海 热心途人抛水泡救起

鲤鱼门有人意外堕海。今日（26日）早上11时52分，崇信街鲤鱼门三家村渡轮码头对开的避风塘防波堤休憩处，一名年约50岁的中年男子堕海，在海中惊惶呼救。刚巧附近有钓鱼人士发现，连忙抛下水泡营救。事主其后获救上岸，救援人员到场发现他没有受伤，警方正调查事件原因。

不愿出镜的钓鱼人士江先生，向《星岛头条》讲述他抛水泡救人的经过，指事发时他听到有人跌落海呼救，连忙查看，「拿拿临掉个水泡畀人（事主）」，其他途人则协助报警。江先生形容堕海男子表现惊慌，「惊啰，震晒啦个人」，又不断在海中挣扎，「佢谂住游返埋岸，但无落脚位」。他于是出言安慰，「叫佢（事主）等等，唔好咁急......消防嚟紧，唔好再整嚟整去。」

幸最后堕海男子获救，可自行上岸。对于成功救人，江先生指自己心情「冇咩特别」，更谦称：「惊佢（事主）有事啫，佢冇事就得啦！」