财政预算案2026︱综援长生津等出「双粮」 基层市民：比旧年好但唔够 叹急症室加费压力大

突发
更新时间：16:14 2026-02-25 HKT
发布时间：16:14 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波今日（25日）公布新一份政府财政预算案，惠民措施包括薪俸税退税上限增至3,000元；宽免首两季住宅物业差饷；提高基本、子女及供养父母免税额，以及综缓、高龄津贴、长者生活津贴、伤残津贴出「双粮」等。「基层愿景」等多个团体组织街坊观看预算案公布直播，有基层受助市民直言财爷「派糖」力度较去年好，但仍嫌「唔够」；亦有组织代表批评预算案措施，不足以纾解公立医院急症室收费大增的压力，基层生活仍然苦困。

70多岁的林婆婆育有一名现年26岁患罕见病的姨甥孙，领取综援受助近10年。她欢迎财爷在预算案中宣布综缓、高龄津贴、长者生活津贴、伤残津贴出「双粮」的措施，直言：「比旧年好，但都系唔够」、「物价贵咗，边到够啫！」她以自己作为照顾者为例，认为要申请政府的照顾者津贴，门槛较高并不容易，并形容：「有呢样就冇𠮶样，唔系样样都有」、「医疗支援方面直情唔够啦！」林婆婆说到生活负担时更一度哽咽，担心自己年迈，「（日后）姨甥孙冇人理。」

来自「关注基层住屋联席」的街坊Ling 姐，坦言对于财政预算案的整体感受，是感到「政府做嘅嘢，只系帮助官家发展，从来冇将基层正面望过。就算有讲医疗、照顾嘅嘢，都系好皮毛，好似象征式咁畀。」她坦言预算案对基层帮助不大，更扬言：「通常期望即系失望。」

「同路舍Impact HK」成员杨先生则指财政预算案的惠民措施，弥补不了公立医院急症室收费调整，对基层市民带来的开支压力。他指自己需要每月平均两次求诊普通科门诊，形容医疗开支加幅惊人，每月最少花费约400元，对他这类基层人士而言是「少咗餐饭食」。他又担心政府不断将医疗福利开支收窄，形容「唔希望将来去到基层市民可以死、唔可以病」的情况。

「基层愿景」代表Hazel 提出建议，冀政府制定失业保障计划。她指去年年尾失业率高达3.8%，而香港一般的失业率是3%，其中建造业失业情况更攀升至6.8%，街坊一旦「失业就手停口停」。她希望政府及早规划推行长远的失业保障制度，为市民提供基本收入保障，减少手停口停所带来的困难。她又指现时最低工资时薪加至43.1元，但只能维持街坊基本生存，建议政府推动生活工资制度，并引述坊间有建议生活工资为时薪62.8元，希望政府制定参考标准。

