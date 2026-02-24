消防处去年逾44万次防火巡查 积极探讨拓展「物联网火警侦测系统」

消防处今日（24日）举行记者会回顾2025年工作。消防处去年进行了超过44万次防火巡查，发出逾1.7万张「消除火警危险通知书」，同时推行多项防火规管工作，包括展开「物联网火警侦测系统先导计划」，拣选10幢6层或以下旧式楼宇安装系统，利用物联网技术实时监测火警并迅速通知消防处，正积极探讨将系统应用延伸至7层或以上旧式楼宇的技术可行性。

消防处处长杨恩健指出，去年第4季推出「物联网火警侦测系统先导计划」，拣选10幢6层或以下目标旧式楼宇安装「物联网火警侦测系统」，利用物联网技术实时监测火警并迅速通知消防处，计划预计于今年第1季完成，会研究能否作为传统消防装置及设备的替代方案，并积极探讨将系统应用延伸至7层或以上旧式楼宇的技术可行性。

消防处今日（24日）举行记者会回顾2025年工作。卢江球摄

他亦指，去年第3季推出的「代办工程」先导计划，为未能遵从「消防安全指示」或「符合消防安全令」的目标楼宇业主代办消防安全改善工程，目前已为10幢目标楼宇批出工程顾问及承建商合约，预期首幢楼宇的代办工程可于今年年中完成，估计之后每年可为约20至60幢目标楼宇进行有关工程。

消防处亦于去年3月设立「分区公众安全队」，主动巡查目标旧式商住楼宇。杨补充，为加强对旧式楼宇潜在火警风险的监察与管理，将综合分析多项因素，于「分区公众安全队」辖区建立一套「风险地图」，并据此为目标楼宇制定风险等级，以制定更具针对性的巡查及防火策略。

消防处处长杨恩健。

审批和验收方面，消防处于去年3月成立「新建消防设施一站式验收统筹办公室」，将整体验收时间压缩，一般建筑规模的常规项目由平均52天减至35天，公屋项目则缩短至22天，截至去年底153项常规项目及11项公营房屋项目均于指定时限内完成验收工作。

另外，处方优化临时公众娱乐场所牌照申请的消防验收流程，推行以视像方式为部分安全风险较低的活动场所进行消防验收，并即时以电子方式发出证书，自去年8月推出至去年底已完成563宗个案，当中验收时间大幅缩短至最快1个工作天完成，预料于今年第1季全面推行视像验收计划。未来亦将在消防处手机应用程式中新增「牌照申请进度查询」功能，让申请人可随时查阅消防证明书的审批进度及文件递交状况。