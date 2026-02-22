落马洲料壆路再发现狗尸 累计5狗疑被毒杀
更新时间：20:58 2026-02-22 HKT
发布时间：20:58 2026-02-22 HKT
发布时间：20:58 2026-02-22 HKT
落马洲料壆路一带接连发生怀疑毒狗案，至今日（22日）大年初六，警方再接报发现一具狗尸，累计5只狗被毒杀。警方将案件列作「残酷对待动物」，暂未有人被捕。有动保组织证实今日在水边寻回一具狗尸，并已就事件报警。
警方表示2月16日至22日期间共接获4宗报案，指在落马洲料壆路一空地先后发现有2只雌性及3只雄性唐狗（2至6岁）怀疑中毒死去。人员经初步调查后，案件列作「残酷对待动物」，交由边界警区刑事调查队第二队跟进，暂未有人被捕。该5只狗只尸体已转交爱协检走作化验。
相关新闻 : 落马洲4日内4狗疑被毒杀 动保团体：至少13狗死或失踪 令人沮丧心碎
动保组织「Sai Kung Stray Friends Foundation」在社交平台发文，指今日义工在上址一带继续寻救失踪的狗只，惟现场杂草丛生，幸有重型机械操作员协助，清理池塘边密集的杂草，最终于下午在水边发现一具狗尸。
