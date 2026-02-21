Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角毒瘾男爬出单位攀棚架 意外堕楼送院不治

突发
更新时间：21:59 2026-02-21 HKT
发布时间：15:34 2026-02-21 HKT

旺角奶路臣街一幢正在搭棚的大厦，今日（21日）下午一名66岁男子被发现堕楼，伤重不治。经调查，警方相信男子有毒瘾，当时爬出单位攀棚，其后怀疑意外堕楼身亡。警方事后在现场单位检获怀疑毒品及吸食工具，目前旺角警区刑事调查队正跟进案件。

事发于旺角奶路臣街3号一幢搭有棚架的大厦，今日下午2时半左右，一名年约66岁姓叶白发男子，据报由棚架堕下，倒卧一楼平台上，昏迷不醒，消防到场设法将事主救下平台，他获救时已陷昏迷，被送往广华医院抢救，可惜回天乏术。

现场有街坊表示，较早前突听到数下棚架碰撞声响，之后见到有两至三名怀疑瘾君子由大厦后巷跑出，未几发现男事主倒卧平台上。另消息指，事主有吸食毒品习惯，事前有人目睹曾于棚架攀爬，因此怀疑他爬出大厦一单位后，意外堕楼身亡。

事主事前逗留的单位，据悉曾为吸毒者聚集场所，惟警方到场时已人去楼空。警员其后在该单位内检获约90粒怀疑咪达唑仑及一批吸食毒品工具，检获的毒品总市值约1200元。经初步调查，案件列有人从高处堕下，交由旺角警区刑事调查队第九队跟进，暂未有人被捕。

