救猫堕毙｜死者单位没装窗纱 屡次冒险自行救猫　意外后猫被困窗台片段曝光

土瓜湾欣荣花园救猫堕楼惨剧更多细节曝光，有街坊拍到昨晚意外后，该猫被困窗台的惊险过程。据了解，姓官（63岁）死者于十多年前饲养一头英国短毛猫，但家中没装窗纱，该猫多次跳落花槽或邻居窗台，官男曾多次爬窗救回爱猫，无奈一次意外足以致命。

据悉，该猫属雌性，名叫「宝宝」，早于2013年，官男已上载「宝宝」的照片，他多次把爱猫抱入怀中，向网友介绍：「Her name is BoBo 宝宝」。宝宝样子可爱，对屋内人的举动深感好奇，多次跳上台面观看少主做甚么，或者躺在主人双腿睡觉。

消息称，官男虽养猫多年，但一直没有安装窗纱，他多次自行救援跳至邻近单位的猫只，从未呼叫消防局协助。昨（18日）晚11时许，官男在客厅观看电视，当时猫只在窗边，并无异样，其间「宝宝」跳出窗外，官男大惊爬出救猫，正在沐浴的妻子听到巨响，其后始知丈夫意外堕楼。

邻居表示，曾听到声响后望向窗外，发现猫只滞留在涉事单位的花槽区域，但未见任何人，因担忧猫只安全于是通知保安员，保安员随即到欣荣花园三座了解并发现官男倒卧于平台位置，于是报案，消防和爱协人员先后到场。

有网民上载消防及爱协人员在欣荣花园救猫的过程。片段可见，「宝宝」在单位外的石屎簷篷边缘徘徊，消防一度尝试将猫引入胶桶内，惟不成功。另一片段显示，警员进入毗邻单位观察白猫的情况，而爱协人员在单位窗外慢慢伸出套索，待「宝宝」再度走近窗边，趁机套进「宝宝」身体并拉紧，最后成功将白猫救回屋内。