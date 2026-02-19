Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治

突发
更新时间：03:49 2026-02-19 HKT
发布时间：03:49 2026-02-19 HKT

土瓜湾昨晚发生夺命堕楼意外。一名63岁男子疑为拯救身处屋外危险位置的爱猫，不慎失足堕下，倒卧花槽重伤，送院抢救后不治。

事发于昨晚（18日）11时许，警方接获炮仗街99号欣荣花园保安报案，指屋苑第4座对开花槽内发现一名男子倒卧地上，怀疑从高处堕下。救护员接报到场，发现事主已陷入昏迷，随即将其送往广华医院抢救，惟最终证实死亡。

警方经初步调查，相信事主从上址一单位意外失足堕下，现场未有发现可疑情况，其死因有待验尸后确定。

据了解，事主当时见到家中猫咪走到屋外危险位置，遂上前尝试将牠救回，期间疑因失足跌落楼下花槽。猫只事后由人员救走，并交由事主家人照顾。

 

