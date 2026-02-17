大年初一｜巴士迷为影马年主题特别车冲出马路 险象环生惊动警方

农历新年是香港一年中最热闹的节庆时刻，有巴士公司为庆祝马年来临，将单层巴士变成贺年巴士，惟大批巴士迷为拍照冲出路面，险象环生，妄顾自身及道路使用者安全。有网民批评相关行为，直斥「年初一都唔返屋企过年，做一日好仔都唔得」。

根据网上图片所见，现场为长沙湾道及东京街交界、长沙湾邨对开。30多名巴士迷为拍摄有马年生肖主题车身的巴士而冲出马路，险象环生，其间更惊动警方，向在场的巴士迷了解事件。

网民留言批评相关行为，怒斥巴士迷行为罔顾安全，更可能连累巴士上无辜的巴士乘客，直斥「毫无公德心」、「做一日好仔都唔得」、「位位2000蚊多谢」。警方表示今日（17日）早上9时52分，接获东京街12号一名住户报警，指楼下有十多人冲出马路，恐造成危险。警方到场调查后，将案件改列为「杂项」。

据了解，涉事巴士路线为1R号，往来红磡（红鸾道）往大屿山昂坪宝莲寺。新大屿山巴士为庆祝马年，将一辆低地台单层巴士化身𢦓贺年巴士，并在大年初一（17日）早上9时15分左右开车，其间途经尖东、旺角、太子、深水埗、东涌及塘福一带。

