爱民邨停水│咸水喉管爆裂影响食水泵 经抢修后清晨已恢复供水

何文田爱民邨供水系统故障，导致保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的食水及冲厕水供应受影响。经房屋署工程人员与承办商抢修后，各座大厦的食水供应已于今（17日）清晨5时恢复。

房委会于fb专页表示，由于爱民邨礼民楼水泵房的咸水喉管爆裂，令食水泵控制箱受损，昨晚（6日）约8时，爱民邨保民楼、礼民楼、建民楼及嘉民楼四座大厦合共1 670个单位暂停冲厕水供应，当中保民楼、礼民楼、建民楼10至19楼共1 020个单位的食水供应同时暂停。

屋邨办事处迅速应变，即时作出一系列安排，尽量减低对居民影响。措施包括：即时安排紧急维修工程，以尽快恢复供水。通知水务署安排水车到场，并协助街坊取用食水。向居民派发樽装水，关心和了解居民情况，为他们提供所需协助。联系当区区议员及关爱队到场协助。