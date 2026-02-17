Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱民邨停水│咸水喉管爆裂影响食水泵 经抢修后清晨已恢复供水

突发
更新时间：10:26 2026-02-17 HKT
发布时间：10:26 2026-02-17 HKT

何文田爱民邨供水系统故障，导致保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的食水及冲厕水供应受影响。经房屋署工程人员与承办商抢修后，各座大厦的食水供应已于今（17日）清晨5时恢复。

房委会于fb专页表示，由于爱民邨礼民楼水泵房的咸水喉管爆裂，令食水泵控制箱受损，昨晚（6日）约8时，爱民邨保民楼、礼民楼、建民楼及嘉民楼四座大厦合共1 670个单位暂停冲厕水供应，当中保民楼、礼民楼、建民楼10至19楼共1 020个单位的食水供应同时暂停。

屋邨办事处迅速应变，即时作出一系列安排，尽量减低对居民影响。措施包括：即时安排紧急维修工程，以尽快恢复供水。通知水务署安排水车到场，并协助街坊取用食水。向居民派发樽装水，关心和了解居民情况，为他们提供所需协助。联系当区区议员及关爱队到场协助。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
17小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
13小时前
美专家紧盯春晚人形机械人。 央视
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
即时中国
14小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
15小时前
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
19小时前
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
投资理财
5小时前
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
影视圈
19小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
新界多区大年初一凌晨违发燃放烟花 元朗闹市中连放20发 屯门连放近一分钟。网片截图
01:24
大年初一新界多区非法燃放烟花 元朗闹市连轰20发 屯门持续近1分钟｜有片
突发
6小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT