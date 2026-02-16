走私减肥美容针剂及壮阳药趋升 价格相差8倍 海关检逾$1.4亿货拘4人

海关侦破9宗走私受管制针剂及药物案件，检获约10万支针剂、34万粒及60公斤药物，市值超过1.4亿元，并拘捕4名男女。

海关有组织罪案调查科特别调查第一组指挥官邓卓讳表示，今年1月起，香港海关留意到受管制针剂及药物的走私活动有上升趋势，加上市场需求殷切，于是展开全方位执法行动，涵盖进出口、储存及销售层面。在整个行动中，海关共侦破9宗，包括4宗入境空运货物、1宗入境陆路货物、1宗入境海运货物和3宗出境海运货物。就检获物品的种类而言，7宗案件涉及减肥针剂，1宗涉及美容及抗绉针剂，以及1宗涉及壮阳用途药物。

调查显示，针剂产品在本地市场需求殷切，相比经医生处方，在外地购买相关针剂成本，可相差高达8倍的价钱，令不法分子铤而走险。海关更发现有不法分子明目张胆，在网上社交平台非法输入及销售受管制药剂产品。在其中1宗案件，人员经深入调查，锁定一个在元朗的住宅单位，疑被用作代购网站的储存仓库。海关于本月11日拘捕该名网店负责人，并在其住所检获逾270支减肥针剂。

另外3宗入境的空运及陆路案件，海关在3个快递来港、报称是「补充品、口罩及衣物」的案件中，发现减肥针剂、美容及抗绉针剂，并根据货物资料，拘捕相关收件人。被捕4人包括2名中国男子和2名本地女子（26至61岁），各人的角色分别为收货人及怀疑网店负责人。

至于其余4宗海路走私案件，大批走私针剂及药物分别在一艘由广州经内河船抵港、2艘由香港准备前往澳门的内河船，以及1艘于西贡准备走私往内地的快艇旁边的货车上查获，海关表示正全力追查涉案的付货及收货人，不排除有更多人被捕。

行动中海关发现大部分检获的针剂及药物，在运输和储存过程中，未按指定温度作妥善处理，只作粗疏的包装。根据产品说明，部分药物需存放于摄氏2至8度，但不法分子为省却成门和提高流动性，运输期间并未配置冷藏装置，亦未符合相关的储存要求；因此相关针剂和药物的品质和安全性，存在重大疑问。

衞生署高级药剂师陈汉华称，海关检获的产品中，壮阳用途的药物和抗肥胖的针剂都属于香港法例第138章《药剂业及毒药条例》下的第一部毒药和处方药物，以及怀疑是未经注册的药剂制品。无论是减肥药或其他受法例管制药物，如果市民在网站购买，都可能有很大健康风险；除了未经医生评估个人的健康状况，亦难以确认药物的正当来源，无法得知药物在运输过程中是否储存恰当。陈汉华强调，衞生署强烈呼吁市民，切勿购买来历不明的药物。