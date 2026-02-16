葵涌邨夏葵楼停电约四小时至凌晨1时半恢复 居民：政府效率十分高

葵涌邨夏葵楼昨晚（15日）约9时发生停电事故，整幢大厦一度「乌灯黑火」，约800户居民受影响。房屋署初步调查相信，因喉管渗水导致电机房短路，引发跳掣。经工程人员连夜抢修，电力于今日（16日）凌晨约1时30分全面恢复，停电历时约4小时。

疑电机房渗水短路 全幢一度陷入黑暗

事发时，有居民表示听到一声巨响，其后火警钟鸣响，随即全屋断电。不少住户担心情况，纷纷落楼到地下暂避。现场所见，除电梯大堂及楼梯等公共位置仍有应急照明外，其余单位漆黑一片。

中电确认供电正常 房署连夜抢修

消防接报到场了解情况，工程人员亦赶赴电表房检查及维修。房屋署回复指出，初步怀疑喉管渗水令电机房出现短路情况。保安员发现停电后，随即通知相关人员进行紧急维修。原预计需至早上6时才能恢复供电，但在承办商与工程团队通宵抢修下，电力提早于凌晨1时半回复正常。

中华电力表示，当晚约9时13分接获通报，夏葵楼怀疑因客户设备出现问题而停电。经派员检查后确认，中电供电系统运作正常，并无异常。中电社区支援队亦到场提供协助。

居民赞效率高 「政府做得好好」

停电期间，不少居民在大堂等候消息。陈先生对当局在大约四小时成功抢修令大厦恢复电力，表示赞赏。他说：「我觉得政府做得好好，政府的效率十分之高。」

夏葵楼电力恢复后，居民陆续返回单位休息，事件中无人受伤。